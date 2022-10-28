Окупанти закривають медустанови на Херсонщині й тиснуть на лікарів – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявляє, що окупанти на Херсонщині закривають медичні установи, вивозять обладнання і вимагають від лікарів переїжджати до Росії.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Окупанти додали ще один виклик – на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоровʼя. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої – просто все... Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії.
Передусім це стосується Херсонської області. Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу".
Деталі: За словами Зеленського, "Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження".
"Світ повинен на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації й партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів", - сказав він.
Зеленський закликав мешканців окупованих територій допомагати один одному попри будь-які дії окупантів.
"Український прапор повернеться, нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час – час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал", – зазначив президент.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.
- Колаборант Володимир Сальдо 19 жовтня заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
- Російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста. Також загарбники вкрали з окупованого Херсона пам'ятник і останки російського князя Григорія Потьомкіна, які зберігалися у Свято-Катерининському храмі.
- За даними Центру національного спротиву, росіяни вже перенесли свою окупаційну адміністрацію Херсонської області на лівий берег Дніпра.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська не готові залишити Херсон, і їхня нібито підготовка до відходу є інформаційною операцією.