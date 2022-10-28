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Окупанти закривають медустанови на Херсонщині й тиснуть на лікарів – Зеленський

Катерина ТищенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 21:35
Окупанти закривають медустанови на Херсонщині й тиснуть на лікарів – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що окупанти на Херсонщині закривають медичні установи, вивозять обладнання і вимагають від лікарів переїжджати до Росії.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Окупанти додали ще один виклик – на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоровʼя. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої – просто все... Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії.

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Передусім це стосується Херсонської області. Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу".

Деталі: За словами Зеленського, "Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження".

"Світ повинен на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації й партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів", - сказав він.

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Зеленський закликав мешканців окупованих територій допомагати один одному попри будь-які дії окупантів.

"Український прапор повернеться, нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час – час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал", – зазначив президент.

Передісторія:

Теми: Херсонська областьокупаціямедицина
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