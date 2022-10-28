Оккупанты закрывают медучреждения на Херсонщине и давят на врачей – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявляет, что оккупанты на Херсонщине закрывают медицинские учреждения, вывозят оборудование и требуют от врачей переезжать в Россию.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Оккупанты добавили еще один вызов – на оккупированной территории. Фактически они демонтируют там всю имеющуюся систему здравоохранения. Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой – просто все... Давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России.
В первую очередь это касается Херсонской области. Россия делает из Херсонщины зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира".
Детали: По словам Зеленского, "Россия пытается сделать Херсонскую область буквально зоной отчуждения".
"Мир должен на это отреагировать. Наше Министерство иностранных дел, все наши представители информируют международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов", - сказал он.
Зеленский призвал жителей оккупированных территорий помогать друг другу, несмотря на любые действия оккупантов.
"Украинский флаг вернется, нормальную жизнь мы вернем. Но нужно выдержать это время – время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины, и поэтому они пытаются похитить уже и медицинское оборудование, поработить медицинский персонал", - отметил президент.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.
- 19 октября коллаборант Владимир Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
- Российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову и забрали их с собой во время бегства из города. Также захватчики украли из оккупированного Херсона памятник и останки российского князя Григория Потемкина, которые хранились в Свято-Екатерининском храме.
- По данным Центра национального сопротивления, россияне перенесли свою оккупационную администрацию Херсонской области на левый берег Днепра.
- В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска не готовы покинуть Херсон, и их якобы подготовка к отходу является информационной операцией.