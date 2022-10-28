Оккупанты закрывают медучреждения на Херсонщине и давят на врачей – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что оккупанты на Херсонщине закрывают медицинские учреждения, вывозят оборудование и требуют от врачей переезжать в Россию.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Оккупанты добавили еще один вызов – на оккупированной территории. Фактически они демонтируют там всю имеющуюся систему здравоохранения. Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой – просто все... Давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России.

В первую очередь это касается Херсонской области. Россия делает из Херсонщины зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира".

Детали: По словам Зеленского, "Россия пытается сделать Херсонскую область буквально зоной отчуждения".

"Мир должен на это отреагировать. Наше Министерство иностранных дел, все наши представители информируют международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов", - сказал он.

Зеленский призвал жителей оккупированных территорий помогать друг другу, несмотря на любые действия оккупантов.

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"Украинский флаг вернется, нормальную жизнь мы вернем. Но нужно выдержать это время – время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины, и поэтому они пытаются похитить уже и медицинское оборудование, поработить медицинский персонал", - отметил президент.

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