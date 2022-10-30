У Росії заявили, що безпілотники по ЧФ запустили з цивільного "зернового" судна

У Міноборони Росії заявили, що на підставі аналізу навігаційних модулів морських безпілотників, які атакували кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня, припускають запуск цих безпілотників із борту цивільного судна в районі Одеси.

Джерело: Міноборони Росії

Деталі: У відомстві заявили, що уламки морських безпілотників було піднято на поверхню, і російські фахівці провели експертизу їхніх навігаційних модулів канадського виробництва.

Реклама:

Вони нібито встановили, що запуск морських безпілотників було здійснено з узбережжя в районі Одеси.

Дослівно: "Надалі морські безпілотники рухалися зоною безпеки "зернового коридору", після чого змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі. Водночас координати руху одного з морських безпілотників вказують точку старту в морській акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі.

На думку фахівців, це може свідчити про попередній запуск цього апарату з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих Києвом або його західними покровителями для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи. Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець".

Пізніше стало відомо, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".

Міноборони Росії звинуватило військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Воно заявило, що підготовка "нападу" на Севастополь здійснювалася під керівництвом членів ВМС Британії, які нібито перебувають в українському Очакові.

Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що Росія на невизначений термін призупиняє свою участь в зерновій угоді.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК, НВ. Подкасти