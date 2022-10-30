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У Росії заявили, що безпілотники по ЧФ запустили з цивільного "зернового" судна

Катерина ТищенкоНеділя, 30 жовтня 2022, 17:03
У Росії заявили, що безпілотники по ЧФ запустили з цивільного зернового судна
пошкоджений російський тральщик ІВАН ГОЛУБЕЦЬ, ФОТО ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ

У Міноборони Росії заявили, що на підставі аналізу навігаційних модулів морських безпілотників, які атакували кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня, припускають запуск цих безпілотників із борту цивільного судна в районі Одеси.

Джерело: Міноборони Росії

Деталі: У відомстві заявили, що уламки морських безпілотників було піднято на поверхню, і російські фахівці провели експертизу їхніх навігаційних модулів канадського виробництва.

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Вони нібито встановили, що запуск морських безпілотників було здійснено з узбережжя в районі Одеси.

Дослівно: "Надалі морські безпілотники рухалися зоною безпеки "зернового коридору", після чого змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі. Водночас координати руху одного з морських безпілотників вказують точку старту в морській акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі.

На думку фахівців, це може свідчити про попередній запуск цього апарату з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих Києвом або його західними покровителями для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи. Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець"
  • Пізніше стало відомо, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".
  • Міноборони Росії звинуватило військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".  Воно заявило, що підготовка "нападу" на Севастополь здійснювалася під керівництвом членів ВМС Британії, які нібито перебувають в українському Очакові.
  • Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.
  • Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що Росія на невизначений термін призупиняє свою участь в зерновій угоді.

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Теми: Росіязернокораблі
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