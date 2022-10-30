Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России заявили, что беспилотники по ЧФ запустили с гражданского "зернового" судна

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 октября 2022, 18:03
поврежденный российский тральщик ИВАН ГОЛУБЕЦ, ФОТО ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

В Минобороны России заявили, что на основании анализа навигационных модулей морских беспилотников, атаковавших корабли Черноморского флота 29 октября, предполагают запуск этих беспилотников с борта гражданского судна в районе Одессы.

Источник: Минобороны России

Детали: В ведомстве заявили, что обломки морских беспилотников были подняты на поверхность, и российскими специалистами проведена экспертиза их навигационных модулей канадского производства.

Они якобы установили, что запуск морских беспилотников был осуществлен с побережья в районе Одессы.

Дословно: "В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море.

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах. Российское Минобороны заявило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец".
  • Позже стало известно, что по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман "Адмирал Макаров".
  • Минобороны России обвинило военных ВМС Британии в планировании и реализации якобы "терактов" на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Оно заявило, что подготовка "нападения" на Севастополь осуществлялась под руководством членов ВМС Британии, которые якобы находятся в украинском Очакове.
  • Силы обороны юга предполагают, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.
  • Министерство иностранных дел России объявило, что Россия на неопределенный срок приостанавливает свое участие в зерновой сделке.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК,  НВ. Подкасти

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Росcиязернокорабли
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоРФ нанесла удар по критической инфраструктуре Киева, есть перебои со светом

ISW: Путин ждет зимы, чтобы спланировать дальнейшие действия в Украине

Бывший президент победил Болсонару на выборах в Бразилии

ООН, Турция и Украина согласовали передвижение 14 судов в рамках зернового соглашения, России сообщили

Зеленский о "боевом зерне" россиян: Больные люди

В Праге состоялась массовая акция в поддержку Украины, к участникам обратилась Зеленская

Все новости...
Росcия
Данилов о заявлениях РФ относительно удара с "зернового" судна: Бред и паранойя
Российские уклонисты являются угрозой для Германии и украинских беженцев - посол
Войны, которые проиграла Россия. Бегство, поражения, разгромы и другие жесты доброй воли. Аудиоверсия
Последние новости
09:45
ВСУ отбили атаки россиян в районах Белогоровки, Николаевки и Новоселовского – Гайдай
09:42
Черновицкая область: повреждена критическая инфраструктура – ОВА
09:34
Эстония хочет существенно расширить запретную зону на границе с РФ
09:28
В Украине вводят экстренные отключения света
09:24
РФ ударила ракетами по энергетическому объекту на Кировоградщине
09:20
Над Львовской областью сбили вражеские ракеты – глава ОВА
09:10
Директор сельской школы во Львовской области "воспитывал" учеников ругательством и физической силой
09:09
Из-за обстрелов обесточены некоторые участки железной дороги
09:05
Роспропаганда запустила фейк о "российских" Херсоне и Запорожье в испанском учебнике
08:53
Враг ударил по Запорожью, повреждена критическая инфраструктура – ОВА
Все новости...