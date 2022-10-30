В России заявили, что беспилотники по ЧФ запустили с гражданского "зернового" судна

В Минобороны России заявили, что на основании анализа навигационных модулей морских беспилотников, атаковавших корабли Черноморского флота 29 октября, предполагают запуск этих беспилотников с борта гражданского судна в районе Одессы.

Источник: Минобороны России

Детали: В ведомстве заявили, что обломки морских беспилотников были подняты на поверхность, и российскими специалистами проведена экспертиза их навигационных модулей канадского производства.

Они якобы установили, что запуск морских беспилотников был осуществлен с побережья в районе Одессы.

Дословно: "В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море.

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины".

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29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах. Российское Минобороны заявило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец".

Позже стало известно, что по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман "Адмирал Макаров".

Минобороны России обвинило военных ВМС Британии в планировании и реализации якобы "терактов" на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Оно заявило, что подготовка "нападения" на Севастополь осуществлялась под руководством членов ВМС Британии, которые якобы находятся в украинском Очакове.

Силы обороны юга предполагают, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.

Министерство иностранных дел России объявило, что Россия на неопределенный срок приостанавливает свое участие в зерновой сделке.

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