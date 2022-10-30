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В России заявили, что беспилотники по ЧФ запустили с гражданского "зернового" судна

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 октября 2022, 17:03
В России заявили, что беспилотники по ЧФ запустили с гражданского зернового судна
поврежденный российский тральщик ИВАН ГОЛУБЕЦ, ФОТО ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

В Минобороны России заявили, что на основании анализа навигационных модулей морских беспилотников, атаковавших корабли Черноморского флота 29 октября, предполагают запуск этих беспилотников с борта гражданского судна в районе Одессы.

Источник: Минобороны России

Детали: В ведомстве заявили, что обломки морских беспилотников были подняты на поверхность, и российскими специалистами проведена экспертиза их навигационных модулей канадского производства.

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Они якобы установили, что запуск морских беспилотников был осуществлен с побережья в районе Одессы.

Дословно: "В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море.

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины".

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Предыстория:

  • 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах. Российское Минобороны заявило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец".
  • Позже стало известно, что по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман "Адмирал Макаров".
  • Минобороны России обвинило военных ВМС Британии в планировании и реализации якобы "терактов" на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Оно заявило, что подготовка "нападения" на Севастополь осуществлялась под руководством членов ВМС Британии, которые якобы находятся в украинском Очакове.
  • Силы обороны юга предполагают, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.
  • Министерство иностранных дел России объявило, что Россия на неопределенный срок приостанавливает свое участие в зерновой сделке.

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Темы: Росcиязернокорабли
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