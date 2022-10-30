Зеленський про "бойове зерно" росіян: Хворі люди
Президент Володимир Зеленський назвав "хворими" росіян через їхні заяви про те, що нібито безпілотники по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня запустили з цивільного судна, яке використовувалося в рамках зернової угоди.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Що світ почув? Що нібито хтось із зерновоза запускає дрони. Спочатку вони говорили про бойових птахів, потім про бойових комах, тепер бойове зерно, пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали.
Що можна сказати? Реально хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи".
Деталі: Зеленський підкреслив, що Росія – єдиний винуватець того, що продукти харчування будуть дорожчати на величезному просторі від західної Африки до східної Азії, а також того, що люди в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства.
"Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи збавити оберти в шантажі. Але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більш зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів. Це, до речі, відповідь усім тим, хто каже про переговори з Росією", - сказав президент.
Що передувало: 30 листопада у Міноборони Росії заявили, що на підставі аналізу навігаційних модулів морських безпілотників, які атакували кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня, припускають запуск цих безпілотників із борту цивільного судна в районі Одеси, яке використовувалося в рамках зернової ініціативи.
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав ці заяви маячнею.
Передісторія:
- 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи. Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець".
- Пізніше стало відомо, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".
- Міноборони Росії звинуватило військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Воно заявило, що підготовка "нападу" на Севастополь здійснювалася під керівництвом членів ВМС Британії, які нібито перебувають в українському Очакові.
- Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.
- Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що Росія на невизначений термін призупиняє свою участь в зерновій угоді.