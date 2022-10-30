Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про "бойове зерно" росіян: Хворі люди

Катерина ТищенкоНеділя, 30 жовтня 2022, 21:51
Зеленський про бойове зерно росіян: Хворі люди
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав "хворими" росіян через їхні заяви про те, що нібито безпілотники по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня запустили з цивільного судна, яке використовувалося в рамках зернової угоди.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Що світ почув? Що нібито хтось із зерновоза запускає дрони. Спочатку вони говорили про бойових птахів, потім про бойових комах, тепер бойове зерно, пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали.

Реклама:

Що можна сказати? Реально хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Росія – єдиний винуватець того, що продукти харчування будуть дорожчати на величезному просторі від західної Африки до східної Азії, а також того, що люди в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства.

"Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи збавити оберти в шантажі. Але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більш зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів. Це, до речі, відповідь усім тим, хто каже про переговори з Росією", - сказав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 30 листопада у Міноборони Росії заявили, що на підставі аналізу навігаційних модулів морських безпілотників, які атакували кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня, припускають запуск цих безпілотників із борту цивільного судна в районі Одеси, яке використовувалося в рамках зернової ініціативи.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав ці заяви маячнею.

Передісторія:

  • 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи. Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець"
  • Пізніше стало відомо, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".
  • Міноборони Росії звинуватило військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".  Воно заявило, що підготовка "нападу" на Севастополь здійснювалася під керівництвом членів ВМС Британії, які нібито перебувають в українському Очакові.
  • Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.
  • Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що Росія на невизначений термін призупиняє свою участь в зерновій угоді.

Теми: ЗеленськийзерноРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Окупанти готуються відводити артилерію з правого берега Херсонщини – зведення Генштабу
Російські ухилянти є загрозою для Німеччини та українських біженців – посол
Данілов про заяви РФ щодо удару з "зернового" судна: Маячня і параноя
На півдні зенітники збили ворожий штурмовик
Останні новини
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
Усі новини...
Реклама: