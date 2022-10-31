Росіяни поцілили у два цивільних буксири – є загиблі, поранений і зниклий

На Очаківському напрямку російські військові влучили у два портових цивільних буксири, які залучалися до транспортування баржі зі збіжжям, дві людини загинули, одного пораненого врятовано, доля ще одного члена екіпажу не відома.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – не відома".

Деталі: Водночас, Сили оборони України біля Антонівського мосту під Херсоном знищили дві баржі, які росіяни використовували у понтонній переправі, щоб дістатися з правого берега Дніпра на лівий.

А ворожий ударний гелікоптер Ка-52 атакував напрямок недавно звільненої Нової Кам’янки в Херсонській області. Але згодом зенітники збили "Алігатор".

Під час ранкового масованого ракетного удару по Україні на південному напрямку з літаків тактичної авіації РФ були випущені 13 ракет типу Х-101, які знищено силами протиповітряної оборони.

У Кам’янському районі Дніпропетровської області росіяни вдарили дронами-камікадзе "Shahed-136" по об’єкту енергетичної інфраструктури. Без людських втрат.

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Дослівно: "Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує укриватися в ракетобезпечному районі, за мисом Тарханкут, складається з 8 кораблів та катерів, серед яких 2 надводних носії крилатих ракет. 16 високоточних далекобійних ракет типу "Калібр" напоготові до використання.

Загрози повторних масованих атак ракетами і дронами-камікадзе цілком імовірні".

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