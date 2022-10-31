Росіяни поцілили у два цивільних буксири – є загиблі, поранений і зниклий
На Очаківському напрямку російські військові влучили у два портових цивільних буксири, які залучалися до транспортування баржі зі збіжжям, дві людини загинули, одного пораненого врятовано, доля ще одного члена екіпажу не відома.
Джерело: Оперативне командування "Південь"
Дослівно: "Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – не відома".
Деталі: Водночас, Сили оборони України біля Антонівського мосту під Херсоном знищили дві баржі, які росіяни використовували у понтонній переправі, щоб дістатися з правого берега Дніпра на лівий.
А ворожий ударний гелікоптер Ка-52 атакував напрямок недавно звільненої Нової Кам’янки в Херсонській області. Але згодом зенітники збили "Алігатор".
Під час ранкового масованого ракетного удару по Україні на південному напрямку з літаків тактичної авіації РФ були випущені 13 ракет типу Х-101, які знищено силами протиповітряної оборони.
У Кам’янському районі Дніпропетровської області росіяни вдарили дронами-камікадзе "Shahed-136" по об’єкту енергетичної інфраструктури. Без людських втрат.
Дослівно: "Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує укриватися в ракетобезпечному районі, за мисом Тарханкут, складається з 8 кораблів та катерів, серед яких 2 надводних носії крилатих ракет. 16 високоточних далекобійних ракет типу "Калібр" напоготові до використання.
Загрози повторних масованих атак ракетами і дронами-камікадзе цілком імовірні".
Передісторія:
- 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи. Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець".
- Пізніше стало відомо, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".
- Міноборони Росії звинуватило військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Воно заявило, що підготовка "нападу" на Севастополь здійснювалася під керівництвом членів ВМС Британії, які нібито перебувають в українському Очакові. Також у Міноборони РФ заявили про запуск безпілотників із борту цивільного судна в районі Одеси, яке використовувалося в рамках зернової ініціативи.
- Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що Росія на невизначений термін призупиняє свою участь в зерновій угоді.
- Президент України Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов назвали нісенітницями заяви Росії про те, що безпілотники по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня запустили з цивільного судна, яке використовувалося в рамках зернової угоди.