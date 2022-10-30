Данілов про заяви РФ щодо удару з "зернового" судна: Маячня і параноя

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав маячнею заяви Росії про те, що безпілотники по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня запустили з цивільного судна, яке використовувалося в рамках зернової угоди.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Маячня, параноїдальна якась річ. Загострення, мабуть, осіннє у представників РФ.

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Це просто неможливо. Ті кораблі, які виходять з зерном, не мають ніякого відношення до процесів, які відбувалися в нашій країні, в окупованій її частині під назвою Крим.

Те, що вони постійно щось вигадують – параноїдальні речі, чим далі, тим більше".

Деталі: Данілов також висловив думку, що призупинення участі РФ у зерновій угоді є шантажем напередодні засідання G20.

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"Треба розуміти, що це звичайний шантаж РФ. 15 листопада має відбутися зустріч Великої двадцятки. Чи буде там присутня Росія як країна і президент РФ – це під великим питанням… Для того, щоб шантажувати не тільки нашу країну, а світ, вони вигадали собі, що вони виходять з так званого гуманітарного коридору", - сказав секретар РНБО.

Що передувало: 30 листопада у Міноборони Росії заявили, що на підставі аналізу навігаційних модулів морських безпілотників, які атакували кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня, припускають запуск цих безпілотників із борту цивільного судна в районі Одеси, яке використовувалося в рамках зернової ініціативи.

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