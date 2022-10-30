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Данілов про заяви РФ щодо удару з "зернового" судна: Маячня і параноя

Катерина ТищенкоНеділя, 30 жовтня 2022, 19:50
Данілов про заяви РФ щодо удару з зернового судна: Маячня і параноя
Олексій Данілов, фото ОП

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав маячнею заяви Росії про те, що безпілотники по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня запустили з цивільного судна, яке використовувалося в рамках зернової угоди.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Маячня, параноїдальна якась річ. Загострення, мабуть, осіннє у представників РФ.

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Це просто неможливо. Ті кораблі, які виходять з зерном, не мають ніякого відношення до процесів, які відбувалися в нашій країні, в окупованій її частині під назвою Крим.  

Те, що вони постійно щось вигадують – параноїдальні речі, чим далі, тим більше".

Деталі: Данілов також висловив думку, що призупинення участі РФ у зерновій угоді є шантажем напередодні засідання G20.

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"Треба розуміти, що це звичайний шантаж РФ. 15 листопада має відбутися зустріч Великої двадцятки. Чи буде там присутня Росія як країна і президент РФ – це під великим питанням… Для того, щоб шантажувати не тільки нашу країну, а світ, вони вигадали собі, що вони виходять з так званого гуманітарного коридору", - сказав секретар РНБО.

Що передувало: 30 листопада у Міноборони Росії заявили, що на підставі аналізу навігаційних модулів морських безпілотників, які атакували кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня, припускають запуск цих безпілотників із борту цивільного судна в районі Одеси, яке використовувалося в рамках зернової ініціативи.

Передісторія:

  • 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи. Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець"
  • Пізніше стало відомо, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".
  • Міноборони Росії звинуватило військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".  Воно заявило, що підготовка "нападу" на Севастополь здійснювалася під керівництвом членів ВМС Британії, які нібито перебувають в українському Очакові.
  • Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.
  • Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що Росія на невизначений термін призупиняє свою участь в зерновій угоді.

Теми: ДаніловРосіякораблізерно
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