Путин: Массированный удар по Украине – это месть за Севастополь

Президент РФ Владимир Путин заявил, что массированный обстрел ракетами Украины в понедельник является "отчасти" ответом на подбитые корабли Черноморского флота в Севастополе.

Источник: Путин на пресс-конференции в Сочи, отвечая на вопрос журналиста

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Журналист: "Являются ли массированные удары по территории Украины ответом на недавние события в Севастополе?"

Путин: "Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать".

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