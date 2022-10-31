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Путин: Массированный удар по Украине – это месть за Севастополь

Евгений КизиловПонедельник, 31 октября 2022, 21:25
Путин: Массированный удар по Украине – это месть за Севастополь
владимир путин, Getty Images

Президент РФ Владимир Путин заявил, что массированный обстрел ракетами Украины в понедельник является "отчасти" ответом на подбитые корабли Черноморского флота в Севастополе.

Источник: Путин на пресс-конференции в Сочи, отвечая на вопрос журналиста

Прямая речь:

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Журналист: "Являются ли массированные удары по территории Украины ответом на недавние события в Севастополе?"

Путин: "Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать".

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Предыстория:

  • 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах. Российское Минобороны заявило, якобы Вооруженные силы Украины в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец".
  • Позже стало известно, что по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман "Адмирал Макаров".
  • Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов назвали чушью заявления России о том, что беспилотники по кораблям Черноморского флота в Севастополе 29 октября запустили с гражданского судна, которое использовалось в рамках зерновой сделки.
  • 31 октября утром оккупанты атаковали критическую инфраструктуру и помещениям гражданского населения, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.
  • По данным Генштаба, враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили.

Темы: ПутинСевастопольвойна
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