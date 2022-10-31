Путин: Массированный удар по Украине – это месть за Севастополь
Понедельник, 31 октября 2022, 21:25
Президент РФ Владимир Путин заявил, что массированный обстрел ракетами Украины в понедельник является "отчасти" ответом на подбитые корабли Черноморского флота в Севастополе.
Источник: Путин на пресс-конференции в Сочи, отвечая на вопрос журналиста
Прямая речь:
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Журналист: "Являются ли массированные удары по территории Украины ответом на недавние события в Севастополе?"
Путин: "Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать".
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Предыстория:
- 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах. Российское Минобороны заявило, якобы Вооруженные силы Украины в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец".
- Позже стало известно, что по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман "Адмирал Макаров".
- Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов назвали чушью заявления России о том, что беспилотники по кораблям Черноморского флота в Севастополе 29 октября запустили с гражданского судна, которое использовалось в рамках зерновой сделки.
- 31 октября утром оккупанты атаковали критическую инфраструктуру и помещениям гражданского населения, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.
- По данным Генштаба, враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили.