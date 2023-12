Путін спрямував "ядерний потяг" до лінії фронту, ймовірні випробування зброї – ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поблизу України – для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий "ядерний потяг".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.

Володимир Путін дав зрозуміти, що готовий застосувати ядерну зброю для захисту Росії, і напруженість посилилася після анексії ним чотирьох областей України, де точаться запеклі бої.

Реклама:

І ось тепер колона бронетранспортерів БПМ-97 та іншої військової техніки рухається через центральну Росію, про що проросійський канал "Рыбарь" повідомив у Telegram.

За повідомленнями, ця складна техніка, яка включає протимінне озброєння, належить 12-му Головному управлінню російської армії, яке керує центральними сховищами ядерної зброї.

Польський військовий аналітик Конрад Музика зазначив, що цей потяг відповідає за ядерні боєприпаси, їхнє зберігання, обслуговування, транспортування та видачу відповідним підрозділам.

There is also this vehicle that we have seen in other 12th GUMO-related movements. Combined these two pieces of info, add the context of Putin's recent nuclear threats and this video (trust me, such videos are never published by accident), and there you go. pic.twitter.com/fR5aqHWh35