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Путін спрямував "ядерний потяг" до лінії фронту, ймовірні випробування зброї – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 11:38
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поблизу України – для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий "ядерний потяг".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.

Володимир Путін дав зрозуміти, що готовий застосувати ядерну зброю для захисту Росії, і напруженість посилилася після анексії ним чотирьох областей України, де точаться запеклі бої.

І ось тепер колона бронетранспортерів БПМ-97 та іншої військової техніки рухається через центральну Росію, про що проросійський канал "Рыбарь" повідомив у Telegram.

За повідомленнями, ця складна техніка, яка включає протимінне озброєння, належить 12-му Головному управлінню російської армії, яке керує центральними сховищами ядерної зброї.

Польський військовий аналітик Конрад Музика зазначив, що цей потяг відповідає за ядерні боєприпаси, їхнє зберігання, обслуговування, транспортування та видачу відповідним підрозділам.

Це може означати, що ядерну зброю везуть на фронт, або це може бути спробою Путіна погрожувати і залякувати Захід.

Музика написав у Твіттері про зображення потягу: "Чи означає це, що це відео показує підготовку до ядерного вибуху? Не зовсім. Є й інші більш вірогідні пояснення".

На його думку, це може бути посланням Заходу або військова техніка може використовуватися в навчальних цілях.

НАТО, за інформацією британського видання, уже попередив союзників про можливі ядерні випробування російської федерації неподалік кордону з Україною.

Як повідомлялося, розвідка НАТО попередила союзників про можливе випробування Росією суперторпеди "Посейдон", оснащеної ядерним зарядом.

Проте Центр протидії дезінформації при РНБОУ попередив, що інформація про підводний човен "Бєлгород" може зіграти на руку російській пропаганді, а на сайті НАТО вона не оприлюднена. ЦПД наголосив, що "необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм РФ".

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес вважає вкрай малоймовірним, що президент РФ Владімір Путін застосує ядерну зброю проти України, але наголошує, що Путін діє "нераціонально".

Як відомо, Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. 

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

Теми: ядерна зброяПутінРосіявійна
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