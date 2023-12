Путин направил "ядерный поезд" к линии фронта, вероятны испытания оружия – СМИ

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, планирует испытание ядерного оружия вблизи Украины – для этого он направил в направлении линии фронта так называемый "ядерный поезд".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

Владимир Путин дал понять, что готов применить ядерное оружие для защиты России, и напряженность усилилась после аннексии им четырех областей Украины, где идут ожесточенные бои.

И вот теперь колонна бронетранспортеров БПМ-97 и другой военной техники движется через центральную Россию, о чем пророссийский канал "Рыбарь" сообщил в Telegram.

По сообщениям, эта сложная техника, которая включает противоминное вооружение, принадлежит 12-му Главному управлению российской армии, которое руководит центральными хранилищами ядерного оружия.

Польский военный аналитик Конрад Музыка отметил, что этот поезд отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдачу соответствующим подразделениям.

There is also this vehicle that we have seen in other 12th GUMO-related movements. Combined these two pieces of info, add the context of Putin's recent nuclear threats and this video (trust me, such videos are never published by accident), and there you go. pic.twitter.com/fR5aqHWh35