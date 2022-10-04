Путин направил "ядерный поезд" к линии фронта, вероятны испытания оружия – СМИ

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, планирует испытание ядерного оружия вблизи Украины – для этого он направил в направлении линии фронта так называемый "ядерный поезд".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

Владимир Путин дал понять, что готов применить ядерное оружие для защиты России, и напряженность усилилась после аннексии им четырех областей Украины, где идут ожесточенные бои.

И вот теперь колонна бронетранспортеров БПМ-97 и другой военной техники движется через центральную Россию, о чем пророссийский канал "Рыбарь" сообщил в Telegram.

По сообщениям, эта сложная техника, которая включает противоминное вооружение, принадлежит 12-му Главному управлению российской армии, которое руководит центральными хранилищами ядерного оружия.

Польский военный аналитик Конрад Музыка отметил, что этот поезд отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдачу соответствующим подразделениям.

There is also this vehicle that we have seen in other 12th GUMO-related movements. Combined these two pieces of info, add the context of Putin's recent nuclear threats and this video (trust me, such videos are never published by accident), and there you go. pic.twitter.com/fR5aqHWh35 ВИДЕО ДНЯ October 3, 2022

Это может означать, что ядерное оружие везут на фронт, или это может быть попыткой Путина угрожать и запугивать Запад.

Музыка написал в Твиттере об изображении поезда: "Значит ли это, что это видео показывает подготовку к ядерному взрыву? Не совсем. Есть и другие более вероятные объяснения".

По его мнению, это может быть посланием Западу или военная техника может использоваться в учебных целях.

Does that mean that this video shows preparations for a nuclear release? Not really. There are other more likely explanations. 1) It could be a form of signalling to the West that Moscow is escalating 2) Russian RVSN forces usually train extensively during autumn 2/3 — Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 2, 2022

НАТО, по информации британского издания, уже предупредил союзников о возможных ядерных испытаниях российской федерации недалеко от границы с Украиной.

Как сообщалось, разведка НАТО предупредила союзников о возможном испытании Россией суперторпеды "Посейдон", оснащенной ядерным зарядом.

Однако Центр противодействия дезинформации при СНБОУ предупредил, что информация о подлодке "Белгород" может сыграть на руку российской пропаганде, а на сайте НАТО она не обнародована. ЦПД подчеркнул, что "необоснованные заявления со стороны медиа лишь усиливают информационный терроризм РФ".

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес считает крайне маловероятным, что президент РФ Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины, но отмечает, что Путин действует "нерационально".

Как известно, Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".