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Путин направил "ядерный поезд" к линии фронта, вероятны испытания оружия – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 11:38
Путин направил ядерный поезд к линии фронта, вероятны испытания оружия – СМИ
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, планирует испытание ядерного оружия вблизи Украины – для этого он направил в направлении линии фронта так называемый "ядерный поезд".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

Владимир Путин дал понять, что готов применить ядерное оружие для защиты России, и напряженность усилилась после аннексии им четырех областей Украины, где идут ожесточенные бои.

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И вот теперь колонна бронетранспортеров БПМ-97 и другой военной техники движется через центральную Россию, о чем пророссийский канал "Рыбарь" сообщил в Telegram.

По сообщениям, эта сложная техника, которая включает противоминное вооружение, принадлежит 12-му Главному управлению российской армии, которое руководит центральными хранилищами ядерного оружия.

Польский военный аналитик Конрад Музыка отметил, что этот поезд отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдачу соответствующим подразделениям.

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Это может означать, что ядерное оружие везут на фронт, или это может быть попыткой Путина угрожать и запугивать Запад.

Музыка написал в Твиттере об изображении поезда: "Значит ли это, что это видео показывает подготовку к ядерному взрыву? Не совсем. Есть и другие более вероятные объяснения".

По его мнению, это может быть посланием Западу или военная техника может использоваться в учебных целях.

НАТО, по информации британского издания, уже предупредил союзников о возможных ядерных испытаниях российской федерации недалеко от границы с Украиной.

Как сообщалось, разведка НАТО предупредила союзников о возможном испытании Россией суперторпеды "Посейдон", оснащенной ядерным зарядом.

Однако Центр противодействия дезинформации при СНБОУ предупредил, что информация о подлодке "Белгород" может сыграть на руку российской пропаганде, а на сайте НАТО она не обнародована. ЦПД подчеркнул, что "необоснованные заявления со стороны медиа лишь усиливают информационный терроризм РФ".

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес считает крайне маловероятным, что президент РФ Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины, но отмечает, что Путин действует "нерационально".

Как известно, Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия. 

Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

Темы: ядерное оружиеПутинРосcиявойна
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