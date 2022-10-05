Росіяни вдарили ракетами по Гуляйполю: загинули заступник голови громади і керівник КП

У результаті російського ракетного удару по місту Гуляйполе у Запорізькій області загинули заступник голови місцевої громади та керівник КП "Благоустрійсервіс".

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Анатолійович Савицкий, заступник голови місцевої громади, та керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Анатолійович Косаренко. Світла пам’ять. Наші співчуття всім рідним та близьким загиблих".



Деталі: Старух зазначив, що ці люди нікуди не тікали – вони до останнього були на своїх робочих місцях, захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе.

Передісторія:

Росія вранці 5 жовтня завдала ракетних ударів по об'єктах інфраструктури на околицях Запоріжжя та в обласному центрі, один зі снарядів збила ППО.