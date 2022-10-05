На Харківщині фермерша-колаборантка передала росіянам 70% врожаю – СБУ

На деокупованій частині Харківщини співробітники СБУ викрили на співпраці з росіянами депутатку від забороненої політичної партії "ОПЗЖ", яка добровільно передавала окупантам сільськогосподарську продукцію та пальне.

Джерело: Служба безпеки

Дослівно: "Вона добровільно передавала загарбникам сільськогосподарську продукцію та пальне, а також надавала власні приміщення для розташування військових формувань і техніки держави-агресора.

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Жінка є власницею кількох фермерських господарств на території Шевченківської громади. За даними слідства, фермерша домовилася з окупантами про умови ведення нею сільськогосподарської діяльності: 70% зібраного врожаю вона мала віддавати представникам окупаційної влади".

Деталі: Повідомляється, що натомість окупанти фактично дозволили їй захопити чужі сільськогосподарські угіддя і техніку інших агропідприємств, власники яких не пішли на співпрацю з ворогом.

Для цього загарбники призначили її на посаду керівника так званої "спілки виробників сільськогосподарської продукції" та санкціонували взяти під своє "зовнішнє управління" активи інших господарств.

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СБУ встановила, що у серпні фермерша передала окупантам 250 тонн насіння соняшнику з врожаю минулого року, які були відразу вивезені на територію РФ.

Співробітники СБУ затримали ворожу поплічницю після деокупації території Шевченківської громади.

У рамках кримінального провадження, яке розслідується слідчими СБУ, депутатці-фермерші повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.