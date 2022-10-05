На Харьковщине фермерша-коллаборантка передала россиянам 70% урожая – СБУ

На деоккупированной части Харьковщины сотрудники СБУ разоблачили на сотрудничестве с россиянами депутата от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", которая добровольно передавала оккупантам сельскохозяйственную продукцию и топливо.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "Она добровольно передавала захватчикам сельскохозяйственную продукцию и топливо, а также предоставляла собственные помещения для размещения военных формирований и техники государства-агрессора.

Женщина является владелицей нескольких фермерских хозяйств на территории Шевченковской общины. По данным следствия, фермерша договорилась с оккупантами об условиях ведения ею сельскохозяйственной деятельности: 70% собранного урожая она должна была отдавать представителям оккупационной власти".

Детали: Сообщается, что взамен оккупанты фактически позволили ей захватить чужие сельскохозяйственные угодья и технику других агропредприятий, владельцы которых не пошли на сотрудничество с врагом.

Для этого захватчики назначили ее на должность руководителя так называемого "союза производителей сельскохозяйственной продукции" и санкционировали взять под свое "внешнее управление" активы других хозяйств.

СБУ установила, что в августе фермерша передала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника из урожая прошлого года, которые были сразу вывезены на территорию РФ.

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Сотрудники СБУ задержали вражескую пособницу после деоккупации территории Шевченковской общины.

В рамках уголовного производства, которое расследуется следователями СБУ, депутату-фермерше сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) УКУ. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения ˗ содержание под стражей.