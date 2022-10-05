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На Харьковщине фермерша-коллаборантка передала россиянам 70% урожая – СБУ

Алена МазуренкоСреда, 5 октября 2022, 13:01
фото: харьковская прокуратура

На деоккупированной части Харьковщины сотрудники СБУ разоблачили на сотрудничестве с россиянами депутата от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", которая добровольно передавала оккупантам сельскохозяйственную продукцию и топливо.

Источник: Служба безопасности 

Дословно: "Она добровольно передавала захватчикам сельскохозяйственную продукцию и топливо, а также предоставляла собственные помещения для размещения военных формирований и техники государства-агрессора.

Женщина является владелицей нескольких фермерских хозяйств на территории Шевченковской общины. По данным следствия, фермерша договорилась с оккупантами об условиях ведения ею сельскохозяйственной деятельности: 70% собранного урожая она должна была отдавать представителям оккупационной власти".

Детали: Сообщается, что взамен оккупанты фактически позволили ей захватить чужие сельскохозяйственные угодья и технику других агропредприятий, владельцы которых не пошли на сотрудничество с врагом.

Для этого захватчики назначили ее на должность руководителя так называемого "союза производителей сельскохозяйственной продукции" и санкционировали взять под свое "внешнее управление" активы других хозяйств.

СБУ установила, что в августе фермерша передала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника из урожая прошлого года, которые были сразу вывезены на территорию РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Сотрудники СБУ задержали вражескую пособницу после деоккупации территории Шевченковской общины.

В рамках уголовного производства, которое расследуется следователями СБУ, депутату-фермерше сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) УКУ. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения ˗ содержание под стражей.

Темы: СБУХарьковская областьколлаборационизмсельское хозяйство
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