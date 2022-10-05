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"Основним шляхом вирішення конфлікту у Придністров’ї є поразка РФ" – депутат із партії Санду

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 15:11

На думку депутата парламенту Молдови Оазу Нантоя, представника партії президентки Молдови PAS, силове вирішення конфлікту у Придністров’ї неможливе, а основним реальним шляхом до розв’язки є воєнна поразка Володимира Путіна в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді", значна частина якого стосується ситуації у Придністров’ї. 

Оазу Нантой вважає, що й після 24 лютого силове вирішення питання з Придністров'ям - неможливе і суперечить настроям молдовського суспільства. 

"Тут багато компонентів – громадянство, бізнес, міжособистісні зв'язки, родинні зв'язки... Тут не потрібні голлівудські сценарії, коли все настільки зрослося", – зазначив він.

За його словами, саме молдовське суспільство вже "забуло" про Придністров’я і в соцопитуваннях серед проблем, які турбують суспільство, його згадують серед останніх. 

"Основний шлях вирішення конфлікту і головна гарантія безпеки для Республіки Молдова – це воєнна поразка путінського режиму", – вважає депутат. 

"Після цього в партнерстві з Україною, з нашими друзями з Євросоюзу можна організувати спокійний демонтаж цього режиму, насамперед його силової компоненти, ліквідувати там військову присутність та інтегрувати лівий берег, який і чинити опір не буде. Тому що люди давно втомилися від цього свавілля, від цієї депресивної зони, в якій вони змушені перебувати", – завяив Нантоя.

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Він додав, що воєнна поразка Путіна стала би і найкращою гарантією безпеки для Молдови. 

"Мене якось запитали в одній телепередачі: "А нейтралітет нас захищає?". Моя відповідь: "Так, приблизно як молитва", - зазначає Оазу Нантой. 

Повний текст інтерв'ю читайте тут: "Путін може наказати вдарити в спину Україні з Молдови. Але Придністров'я не хоче воювати"

Теми: Придністров'яМолдоваРосіявійна
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