"Основным путем разрешения конфликта в Приднестровье является поражение РФ" – депутат из партии Санду

По мнению депутата парламента Молдовы Оазу Нантоя, представителя партии президента Молдовы PAS, силовое разрешение конфликта в Приднестровье невозможно, а основным реальным путем развязки является военное поражение Владимира Путина в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде", значительная часть которого касается ситуации в Приднестровье.

Оазу Нантой считает, что и после 24 февраля силовое решение вопроса с Приднестровьем невозможно и противоречит настроениям молдавского общества.

"Здесь много компонентов – гражданство, бизнес, межличностные связи, родственные связи... Здесь не нужны голливудские сценарии, когда все настолько срослось", – отметил он.

По его словам, само молдавское общество уже "забыло" о Приднестровье и в соцопросах среди беспокоящих общество проблем его вспоминают среди последних.

"Основной путь разрешения конфликта и главная гарантия безопасности для Республики Молдова – это военное поражение путинского режима", – считает депутат..

"После этого в партнерстве с Украиной, с нашими друзьями из Евросоюза можно организовать спокойный демонтаж этого режима, прежде всего его силовой компоненты, ликвидировать там военное присутствие и интегрировать левый берег, который и сопротивляться не будет. Потому что люди давно устали от этого произвола, от этой депрессивной зоны, в которой они вынуждены находиться", – заявил Нантоя.

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Он добавил, что военное поражение Путина стало бы и лучшей гарантией безопасности для Молдовы.

"Меня однажды спросили в одной телепередаче: "А нейтралитет нас защищает?". Мой ответ: "Да примерно как молитва", – отметил Оазу Нантой.

Полный текст интервью читайте здесь: "Путин может приказать ударить в спину Украине из Молдовы. Но Приднестровье не хочет воевать"