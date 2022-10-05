Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Основным путем разрешения конфликта в Приднестровье является поражение РФ" – депутат из партии Санду

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 15:11

По мнению депутата парламента Молдовы Оазу Нантоя, представителя партии президента Молдовы PAS, силовое разрешение конфликта в Приднестровье невозможно, а основным реальным путем развязки является военное поражение Владимира Путина в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде", значительная часть которого касается ситуации в Приднестровье.

Оазу Нантой считает, что и после 24 февраля силовое решение вопроса с Приднестровьем невозможно и противоречит настроениям молдавского общества.

Реклама:

"Здесь много компонентов – гражданство, бизнес, межличностные связи, родственные связи... Здесь не нужны голливудские сценарии, когда все настолько срослось", – отметил он.

По его словам, само молдавское общество уже "забыло" о Приднестровье и в соцопросах среди беспокоящих общество проблем его вспоминают среди последних.

"Основной путь разрешения конфликта и главная гарантия безопасности для Республики Молдова – это военное поражение путинского режима", – считает депутат.. 

ВИДЕО ДНЯ

"После этого в партнерстве с Украиной, с нашими друзьями из Евросоюза можно организовать спокойный демонтаж этого режима, прежде всего его силовой компоненты, ликвидировать там военное присутствие и интегрировать левый берег, который и сопротивляться не будет. Потому что люди давно устали от этого произвола, от этой депрессивной зоны, в которой они вынуждены находиться", – заявил Нантоя.

Он добавил, что военное поражение Путина стало бы и лучшей гарантией безопасности для Молдовы.

"Меня однажды спросили в одной телепередаче: "А нейтралитет нас защищает?". Мой ответ: "Да примерно как молитва", – отметил Оазу Нантой.

Полный текст интервью читайте здесь: "Путин может приказать ударить в спину Украине из Молдовы. Но Приднестровье не хочет воевать"

Темы: ПриднестровьеМолдоваРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Приднестровье
СБУ задержала боевика, который пытался сбежать в Приднестровье
После победы Украины появится возможность урегулировать конфликт в Приднестровье – Санду
В КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: