СБУ викрила чергових колаборантів: одна з них здала росіянам 23 патріотів на Херсонщині
Співробітники Служби безпеки викрили "нову порцію" ворожих поплічників, які допомагають росіянам на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.
Джерело: Служба безпеки
Дослівно: "Семеро із них отримали повідомлення про підозру у складі організованої злочинної групи, оскільки цілеспрямовано, та координуючись між собою, сприяли передачі РФ ресурсів Укрпошти.
Окрему підозру отримала колишня співробітниця одного з правоохоронних органів Херсонщини. За завданням російських спецслужб вона передала ворогу дані про щонайменше 23 патріотично налаштованих херсонців".
Деталі: У результаті окупанти проводили обшуки у помешканнях цих людей, тиснули на них психологічно та фізично.
В обмін на лояльність зловмисниця отримала посаду у так званій "военно - гражданской администрации Херсонской области" і тепер намагається "виправдати виявлену їй довіру".
За даними, які опублікували в СБУ, йдеться про колаборантку Вікторію Землянову.
Як "посадовець" незаконної адміністрації зрадниця забезпечувала організацію та проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території області.
Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1, ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Жінці загрожує суворе покарання аж до довічного позбавлення волі.
Що стосується передачі окупантам потужностей Укрпошти, то у цьому провадженні нову підозру від СБУ отримав ексрегіонал Володимир Сальдо, який добровільно "очолив" окупаційний режим на Херсонщині, його заступниця Катерина Губарєва, а також колишній директор філії Херсонської дирекції "Укрпошти" Віктор Фірман. Після захоплення ворогом області він погодився керувати незаконним утворенням "государственное унитарное предприятие "почта Херсона".
У новому статусі Фірман схиляв земляків до співпраці з ворогом та агітував займати "вакансії" під його керівництвом.
Співробітники СБУ зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще 4 "керівників філій". Зокрема, мова йде про:
- "очільницю" так званого "федерального государственного унитарного предприятия "почта Крыма";
- "директорку" так званого департаменту з управління персоналом у "федеральном государственном унитарном предприятии "почта крыма";
- начальницю так званого "государственного унитарного предприятия "почта таврии";
- працівника так званого "государственного унитарного предприятия "почта Херсона".
Наразі всім "чиновникам" оголошено про підозру за пособництво державі-агресору, вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 ККУ).
Додатково Сальдо, Губарєва та Фірман отримали по підозрі за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність, організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, вчинена у складі організованої групи).