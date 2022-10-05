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СБУ викрила чергових колаборантів: одна з них здала росіянам 23 патріотів на Херсонщині

Альона Мазуренко Середа, 5 жовтня 2022, 17:19

Співробітники Служби безпеки викрили "нову порцію" ворожих поплічників, які допомагають росіянам на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Джерело: Служба безпеки

Дослівно: "Семеро із них отримали повідомлення про підозру у складі організованої злочинної групи, оскільки цілеспрямовано, та координуючись між собою, сприяли передачі РФ ресурсів Укрпошти.

Окрему підозру отримала колишня співробітниця одного з правоохоронних органів Херсонщини. За завданням російських спецслужб вона передала ворогу дані про щонайменше 23 патріотично налаштованих херсонців".

Деталі: У результаті окупанти проводили обшуки у помешканнях цих людей, тиснули на них психологічно та фізично.

В обмін на лояльність зловмисниця отримала посаду у так званій "военно - гражданской администрации Херсонской области" і тепер намагається "виправдати виявлену їй довіру".

За даними, які опублікували в СБУ, йдеться про колаборантку Вікторію Землянову.

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Як "посадовець" незаконної адміністрації зрадниця забезпечувала організацію та проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території області.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1, ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Жінці загрожує суворе покарання аж до довічного позбавлення волі.

Що стосується передачі окупантам потужностей Укрпошти, то у цьому провадженні нову підозру від СБУ отримав ексрегіонал Володимир Сальдо, який добровільно "очолив" окупаційний режим на Херсонщині, його заступниця Катерина Губарєва, а також колишній директор філії Херсонської дирекції "Укрпошти" Віктор Фірман. Після захоплення ворогом області він погодився керувати незаконним утворенням "государственное унитарное предприятие "почта Херсона".

У новому статусі Фірман схиляв земляків до співпраці з ворогом та агітував займати "вакансії" під його керівництвом.

Співробітники СБУ зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще 4 "керівників філій". Зокрема, мова йде про:

  • "очільницю" так званого "федерального государственного унитарного предприятия "почта Крыма";
  • "директорку" так званого департаменту з управління персоналом у "федеральном государственном унитарном предприятии "почта крыма";
  • начальницю так званого "государственного унитарного предприятия "почта таврии";
  • працівника так званого "государственного унитарного предприятия "почта Херсона".

Наразі всім "чиновникам" оголошено про підозру за пособництво державі-агресору, вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 ККУ).

Додатково Сальдо, Губарєва та Фірман отримали по підозрі за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність, організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, вчинена у складі організованої групи).

Теми: СБУколабораціяокупаціяХерсонська область
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