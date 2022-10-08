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Рада Європи у захваті від рішення Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та Білорусі

"Українська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 03:03
Рада Європи у захваті від рішення Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та Білорусі
ФОТО: GETTY

У Раді Європи привітали нагородження Нобелівською премією миру правозахисників України, Білорусі та РФ.

Джерело: заява генеральної секретарки Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич

Дослівно: "Ми у захваті від рішення Нобелівського комітету, який повністю визнає тих мужніх жінок і чоловіків, що невпинно та відважно борються за  захист миру через права людини, демократію та верховенство закону. Ми пишаємося роками спільних зусиль і, як і раніше, впевнені, що ніякі брехливі закони і фіктивні судові процеси не зможуть заглушити голос правди і честі".

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Що передувало: Нобелівську премію миру у 2022 році отримав білоруський політв'язень Алесь Бяляцкі, українська організація "Центр громадянських свобод" та Організація з прав людини "Меморіал" із РФ.

Теми: ЄСНобелівська премія
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