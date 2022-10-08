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КНДР запустила чергову балістичну ракету: сьому за два тижні

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 22:08

Південна Корея повідомляє про черговий запуск Північною Кореєю балістичної ракети у Японське море.

Як повідомляє Yonhap, про це оголосили в Об’єднаному комітеті начальників штабів, пише "Європейська правда". 

Ракета є сьомим таким випробуванням КНДР за останні два тижні. Конкретний тип ракети та інші деталі поки уточнюють.  

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У п’ятницю Південна Корея та США завершили спільні дводенні військово-морські навчання за участі американського авіаносця USS Ronald Reagan, перед тим відбувалися спільні з Японією тристоронні навчання. 

Нагадаємо, 6 жовтня Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності, а 4 жовтня - вперше за 5 років пустила балістичну ракету середньої дальності над територією Японії.  

У КНДР свої останні запуски називають "самооборонними" діями у відповідь на "загрозу" США.

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Теми: КНДР
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