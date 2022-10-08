КНДР запустила чергову балістичну ракету: сьому за два тижні

Південна Корея повідомляє про черговий запуск Північною Кореєю балістичної ракети у Японське море.

Як повідомляє Yonhap, про це оголосили в Об’єднаному комітеті начальників штабів, пише "Європейська правда".

Ракета є сьомим таким випробуванням КНДР за останні два тижні. Конкретний тип ракети та інші деталі поки уточнюють.

Реклама:

У п’ятницю Південна Корея та США завершили спільні дводенні військово-морські навчання за участі американського авіаносця USS Ronald Reagan, перед тим відбувалися спільні з Японією тристоронні навчання.

Нагадаємо, 6 жовтня Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності, а 4 жовтня - вперше за 5 років пустила балістичну ракету середньої дальності над територією Японії.

У КНДР свої останні запуски називають "самооборонними" діями у відповідь на "загрозу" США.