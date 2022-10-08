Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

КНДР запустила очередную баллистическую ракету: седьмую за две недели

"Европейская правда"Суббота, 8 октября 2022, 22:08

Южная Корея сообщает об очередном запуске Северной Кореей баллистической ракеты в Японское море.

Как сообщает Yonhap, об этом объявили в Объединенном комитете начальников штабов, пишет "Европейская правда". 

Ракета является седьмым таким испытанием КНДР за последние две недели. Конкретный тип ракеты и другие детали пока уточняют.  

В пятницу Южная Корея и США завершили совместные двухдневные военно-морские учения с участием американского авианосца USS Ronald Reagan, перед тем проходили совместные с Японией трехсторонние учения. 

Напомним, 6 октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности, а 4 октября - впервые за 5 лет пустила баллистическую ракету средней дальности над территорией Японии.  

В КНДР свои последние запуски называют "самооборонительными" действиями в ответ на "угрозу" США.

Темы: КНДР
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото"Подарок агрессору Путину": Словакия передала Украине две САУ Zuzana 2

Зеленский отреагировал на теракт россиян в Запорожье, где погибли 12 человек

Разведка заявила о многочисленных арестах военных в Москве

Путин назначил нового командующего своими войсками в Украине

"И?": российские власти и пропагандисты реагируют на разрушение Крымского моста

фотоУкрпочта выпустит новую марку с горящим Крымским мостом

Все новости...
КНДР
США переместили к берегам Кореи авианосную ударную группу после последних ракетных пусков КНДР
КНДР заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию
Северная Корея приняла закон о ядерном оружии, чтобы "противостоять США"
Последние новости
12:55
"Зерновая инициатива": в воскресенье еще 13 судов вышли из украинских портов
12:41
Под Бахмутом погиб директор Попаснянского лицея, который ушел на фронт вместе с сыном
12:39
Воздушники сбили российский самолет и дрон-камикадзе
12:38
СМИ узнали подробности тренировочной миссии ЕС для украинских военных
12:22
Правительство Черногории уволило главу спецслужбы - тот намекнул, что из-за разоблачения агентуры РФ
12:13
Оккупанты с самолета обстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине, убили 5 человек
12:10
фотоВ освобожденном Изюме открыли мобильный госпиталь
11:51
Цены на электроэнергию для населения не будут расти
11:37
Кыргызстан отказался от проведения учений ОДКБ
11:33
Индийские сиропы от кашля могли стать причиной смерти 66 детей в Африке – ВОЗ
Все новости...