КНДР запустила очередную баллистическую ракету: седьмую за две недели
Южная Корея сообщает об очередном запуске Северной Кореей баллистической ракеты в Японское море.
Как сообщает Yonhap, об этом объявили в Объединенном комитете начальников штабов, пишет "Европейская правда".
Ракета является седьмым таким испытанием КНДР за последние две недели. Конкретный тип ракеты и другие детали пока уточняют.
В пятницу Южная Корея и США завершили совместные двухдневные военно-морские учения с участием американского авианосца USS Ronald Reagan, перед тем проходили совместные с Японией трехсторонние учения.
Напомним, 6 октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности, а 4 октября - впервые за 5 лет пустила баллистическую ракету средней дальности над территорией Японии.
В КНДР свои последние запуски называют "самооборонительными" действиями в ответ на "угрозу" США.