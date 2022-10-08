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КНДР запустила очередную баллистическую ракету: седьмую за две недели

"Европейская правда"Суббота, 8 октября 2022, 22:08

Южная Корея сообщает об очередном запуске Северной Кореей баллистической ракеты в Японское море.

Как сообщает Yonhap, об этом объявили в Объединенном комитете начальников штабов, пишет "Европейская правда". 

Ракета является седьмым таким испытанием КНДР за последние две недели. Конкретный тип ракеты и другие детали пока уточняют.  

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В пятницу Южная Корея и США завершили совместные двухдневные военно-морские учения с участием американского авианосца USS Ronald Reagan, перед тем проходили совместные с Японией трехсторонние учения. 

Напомним, 6 октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности, а 4 октября - впервые за 5 лет пустила баллистическую ракету средней дальности над территорией Японии.  

В КНДР свои последние запуски называют "самооборонительными" действиями в ответ на "угрозу" США.

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Темы: КНДР
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