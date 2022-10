Низка країн ЄС відреагували на ракетний обстріл РФ житлових будинків у Запоріжжі

Низка європейських країн відреагували на останні ракетні удари РФ по житлових будинках у Запоріжжі в ніч на 9 жовтня, внаслідок яких загинули щонайменш 13 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ще одна атака на житлові масиви у Запоріжжі. Не не просто війна, це злочин проти людяності, організатор якого буде покараний. Мої співчуття родинам загиблих та всьому українському народу", - написав у своєму Twitter президент Естонії Алар Каріс.

Another attack on the residential area in @Zaporizhzhia. It is not just a war, but a crime against humanity, the organizer of which will be punished. Condolences to the relatives of the victims and the Ukrainian people. October 9, 2022

Прем’єрка Кая Каллас поширила допис Дмитра Кулеби, у якому він закликає партнерів надати Україні більше засобів ППО.

Russia continues to attack civilians in #Ukraine. This time in Zaporizhzhia. Air and missle defence systems can save many lives, hope they reach Ukraine soon. https://t.co/FJwN5L25g3 ВІДЕО ДНЯ October 9, 2022

"Системи протиповітряної та протиракетної оборони можуть врятувати багато життів, сподіваюся, вони вже скоро будуть в Україні", - написала вона.

"Нажахана масовим, неприцільним і смертоносним російським ракетним обстрілом по центру Запоріжжя, у тому числі житлових будівлях. Кричуще нехтування Росією життям цивільного населення робить питання відповідальності першочерговим", - відреагувала міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Appalled by massive, fatal and indiscriminate Russian missile strikes on Zaporizhzhia city center, including residential buildings. Russia’s blatant disregard for civilian lives puts the issue of accountability front and center. #StandWithUkraine — Ann Linde (@AnnLinde) October 9, 2022

"Росія продовжує терор, тож ми маємо продовжувати надавати підтримку Україні, щоб вона могла захищатися. Росія має припинити цю війну!", - наголосили в МЗС Литви.

New outburst of 🇷🇺 evil - a terrible overnight attack by Russia on civilians in 🇺🇦 #Zaporizhzhia, leaving over a dozen dead & dozens wounded. As Russia continues its terror, we must continue providing support to #Ukraine 🇺🇦 to be able to defend itself. Russia must stop this war! — Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) October 9, 2022

Відреагував і єврокомісар із кризового реагування Янез Ленарчич. "Цивільні й цивільна інфраструктура не мають бути ціллю. Ніколи. Ніде", - наголосив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ відреагувати на обстріл Запоріжжя і запропонував п'ять конкретних кроків, серед яких - надання Україні засобів протиповітряної і протиракетної оборони.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару армії РФ по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня загинуло 13 людей, ще 89 отримали поранення. Серед поранених і загиблих є діти.