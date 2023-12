Ряд стран ЕС отреагировали на ракетный обстрел РФ жилых домов в Запорожье

Ряд европейских стран отреагировали на последние ракетные удары РФ по жилым домам в Запорожье в ночь на 9 октября, в результате которых погибли по меньшей мере 13 человек.

"Еще одна атака на жилые массивы в Запорожье. Это не просто война, это преступление против человечности, организатор которого будет наказан. Мои соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу", - написал в своем Twitter президент Эстонии Алар Карис.

Another attack on the residential area in @Zaporizhzhia. It is not just a war, but a crime against humanity, the organizer of which will be punished. Condolences to the relatives of the victims and the Ukrainian people. — Alar Karis (@AlarKaris) October 9, 2022

Премьер Кая Каллас распространила сообщение Дмитрия Кулебы, в котором он призывает партнеров предоставить Украине больше средств ПВО.

Russia continues to attack civilians in #Ukraine. This time in Zaporizhzhia. Air and missle defence systems can save many lives, hope they reach Ukraine soon. https://t.co/FJwN5L25g3 — Kaja Kallas (@kajakallas) October 9, 2022

"Системы противовоздушной и противоракетной обороны могут спасти много жизней, надеюсь, они уже скоро будут в Украине", - написала она.

"Шокирована массовым, неприцельным и смертоносным российским ракетным обстрелом по центру Запорожья, в том числе жилым зданиям. Вопиющее пренебрежение Россией жизнью гражданского населения делает вопрос ответственности первоочередным", - отреагировала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Appalled by massive, fatal and indiscriminate Russian missile strikes on Zaporizhzhia city center, including residential buildings. Russia’s blatant disregard for civilian lives puts the issue of accountability front and center. #StandWithUkraine — Ann Linde (@AnnLinde) October 9, 2022

"Россия продолжает террор, поэтому мы должны продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы она могла защищаться. Россия должна прекратить эту войну!", - отметили в МИД Литвы.

New outburst of 🇷🇺 evil - a terrible overnight attack by Russia on civilians in 🇺🇦 #Zaporizhzhia, leaving over a dozen dead & dozens wounded. As Russia continues its terror, we must continue providing support to #Ukraine 🇺🇦 to be able to defend itself. Russia must stop this war! — Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) October 9, 2022

Отреагировал и еврокомиссар по кризисному реагированию Янез Ленарчич. "Гражданские и гражданская инфраструктура не должны быть целью. Никогда. Нигде", - подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир отреагировать на обстрел Запорожья и предложил пять конкретных шагов, среди которых - предоставление Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны.

По последним данным, в результате ракетного удара армии РФ по Запорожью в ночь на 9 октября погибли 13 человек, еще 89 получили ранения. Среди раненых и погибших есть дети.