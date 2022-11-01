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"Газпром" скоротив на 50% постачання газу в Молдову, чекають енергокризи

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 08:02

На листопад російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн ​​кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу. 

Про це 31 жовтня повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину у своєму Telegram, пише "Європейська правда".

Спину зазначив, що поставлений обсяг російського газу розподілять так: 3,4 млн кубометрів на день для правого берега і 2,3 млн кубометрів на день для лівого берега. Придністровський регіон отримає на 40% менше, ніж у жовтні, додав він.

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Варто зазначити, газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник - Молдавська ДРЕС, розташована на території Придністров'я.

Спину зауважив, що зниження споживання електроенергії є надзвичайно важливим. "Просимо продовжувати національні заощадження. У нас є багато хороших прикладів, але я впевнений, що ще є місце для відповідальності", - звернувся він до громадян.

Спину підкреслив, що 1 листопада дефіцит електроенергії становитиме близько 4070 МВт/год.

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Раніше Нацкомісія з надзвичайних ситуацій затвердила план скорочення споживання електроенергії у Молдові на час дефіциту. Серед іншого, він передбачає скорочення освітлення у приміщеннях на 30%, вимкнення декоративного освітлення, реклами, вимкнення ескалаторів у пікові години, зниження температури опалення у приміщенні.

28 жовтня Спину заявили про ризик віялових відключень електроенергії.

Теми: ГазпромМолдовагаз
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