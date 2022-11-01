Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Газпром" скоротив на 50% постачання газу в Молдову, чекають енергокризи

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 09:02

На листопад російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн ​​кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу. 

Про це 31 жовтня повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину у своєму Telegram, пише "Європейська правда".

Спину зазначив, що поставлений обсяг російського газу розподілять так: 3,4 млн кубометрів на день для правого берега і 2,3 млн кубометрів на день для лівого берега. Придністровський регіон отримає на 40% менше, ніж у жовтні, додав він.

Варто зазначити, газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник - Молдавська ДРЕС, розташована на території Придністров'я.

Спину зауважив, що зниження споживання електроенергії є надзвичайно важливим. "Просимо продовжувати національні заощадження. У нас є багато хороших прикладів, але я впевнений, що ще є місце для відповідальності", - звернувся він до громадян.

Спину підкреслив, що 1 листопада дефіцит електроенергії становитиме близько 4070 МВт/год.

Раніше Нацкомісія з надзвичайних ситуацій затвердила план скорочення споживання електроенергії у Молдові на час дефіциту. Серед іншого, він передбачає скорочення освітлення у приміщеннях на 30%, вимкнення декоративного освітлення, реклами, вимкнення ескалаторів у пікові години, зниження температури опалення у приміщенні.

ВІДЕО ДНЯ

28 жовтня Спину заявили про ризик віялових відключень електроенергії.

Теми: ГазпромМолдовагаз
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ООН підтвердила прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада – Мінінфраструктури

Зеленський: Ставка росіян на зиму - прозора для всіх, і це виклик усій Європі

Попри демарш РФ Туреччина продовжить виконувати "зернову угоду" – міністр оборони

У Британії позиваються проти ПВК "Вагнера" через дії в Україні – це світовий прецедент

Голова Київської ОВА не виключає, що світла не буде тижнями

Шмигаль закликав українців готуватись до зими та запасатися необхідним

Усі новини...
Газпром
Угорщина домовилась з "Газпромом" про відстрочку платежів на 1,9 млрд євро – Bloomberg
Російський "Газпром" відновлює поставки газу до Італії
У Румунії обшуки в компанії, пов'язаній із "Газпромом", через підозри у шпигунстві
Останні новини
02:00
Розмінування України: США запустили програму вартістю $47,6 млн
01:05
ООН підтвердила прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада – Мінінфраструктури
00:22
Шойгу у середу збереться із білоруськими військовими. Будуть складати план
00:18
Влада Берліна оголосила про реконструкцію "Чекпойнту Чарлі", який потерпає від напливу туристів
00:05
оновленоНа Полтавщину летять безпілотники, досягли Кременчука
23:46
Україна отримала висновки щодо двох законопроєктів, необхідних для руху до ЄС – Стефанчук
23:33
У Дніпрі чути вибухи - ЗМІ
23:15
За останній рік російських дипломатів в Угорщині стало на 30% більше – розслідування
23:14
відеоСвітло відключають у 9 регіонах, Росія продовжить енерготерор – Зеленський
23:04
Холод і плач. Історія порятунку дитбудинку з Харкова
Усі новини...