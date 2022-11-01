Метро в Харкові збільшило інтервали руху потягів до 20 хвилин
Харківський метрополітен попереджає пасажирів про можливі труднощі через нестабільну ситуацію з електропостачанням.
Джерело: комунальне підприємство в Telegram
Дослівно: "Рух Холодногірсько-Заводською лінією Харківського метрополітену відновлено.
На цей час інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово складатимуть 20 хвилин.
Також інформуємо, що через нестабільну сітуацію у мережі обленерго можливі тимчасові труднощі з перевезенням пасажирів лініями метрополітену".
Деталі: Пасажирів просять із розумінням ставитися до ситуації.
Що передувало: Зранку 31 жовтня російські окупанти вдарили об’єктах критичної інфраструктури Харкова, було призупинено роботу метро, виникли перебої зі світлом і водою.
Станом на 11:00 вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси і трамваї замінили автобусами.