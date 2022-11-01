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Метро в Харкові збільшило інтервали руху потягів до 20 хвилин

Валентина РоманенкоВівторок, 1 листопада 2022, 11:17

Харківський метрополітен попереджає пасажирів про можливі труднощі через нестабільну ситуацію з електропостачанням.

Джерело: комунальне підприємство в Telegram

Дослівно: "Рух Холодногірсько-Заводською лінією Харківського метрополітену відновлено.

На цей час інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово складатимуть 20 хвилин.

Також інформуємо, що через нестабільну сітуацію у мережі обленерго можливі тимчасові труднощі з перевезенням пасажирів лініями метрополітену".

Деталі: Пасажирів просять із розумінням ставитися до ситуації.

Що передувало: Зранку 31 жовтня російські окупанти вдарили об’єктах критичної інфраструктури Харкова, було призупинено роботу метро, виникли перебої зі світлом і водою.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 11:00 вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси і трамваї замінили автобусами.

Теми: Харківметро
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