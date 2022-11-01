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Метро в Харькове увеличило интервалы движения поездов до 20 минут

Валентина РоманенкоВторник, 1 ноября 2022, 10:17
Метро в Харькове увеличило интервалы движения поездов до 20 минут

Харьковский метрополитен предупреждает пассажиров о возможных трудностях из-за нестабильной ситуации с электроснабжением.

Источник: коммунальное предприятие в Telegram

Дословно: "Движение по Холодногорско-Заводской линии Харьковского метрополитена восстановлено.

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В настоящее время интервалы движения поездов по линиям метрополитена временно будут составлять 20 минут.

Также информируем, что из-за нестабильной ситуации в сети облэнерго возможны временные трудности с перевозкой пассажиров линиями метрополитена".

Детали: Пассажиров просят с пониманием относиться к ситуации.

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Что предшествовало: Утром 31 октября российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры Харькова, была приостановлена работа метро, возникли перебои со светом и водой.

По состоянию на 11:00 удалось запустить Холодногорско-заводскую линию, а троллейбусы и трамваи заменили автобусами.

Темы: Харьковметро
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