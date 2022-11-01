Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Метро в Харькове увеличило интервалы движения поездов до 20 минут

Валентина РоманенкоВторник, 1 ноября 2022, 11:17

Харьковский метрополитен предупреждает пассажиров о возможных трудностях из-за нестабильной ситуации с электроснабжением.

Источник: коммунальное предприятие в Telegram

Дословно: "Движение по Холодногорско-Заводской линии Харьковского метрополитена восстановлено.

В настоящее время интервалы движения поездов по линиям метрополитена временно будут составлять 20 минут.

Также информируем, что из-за нестабильной ситуации в сети облэнерго возможны временные трудности с перевозкой пассажиров линиями метрополитена".

Детали: Пассажиров просят с пониманием относиться к ситуации.

Что предшествовало: Утром 31 октября российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры Харькова, была приостановлена работа метро, возникли перебои со светом и водой.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 11:00 удалось запустить Холодногорско-заводскую линию, а троллейбусы и трамваи заменили автобусами.

Темы: Харьковметро
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым

Все новости...
Харьков
РФ ударила по критической инфраструктуре Харькова: есть перебои со светом и водой
"Мы найдем всех": полиция поймала российского шпиона в Харькове
Повторный ракетный обстрел Харькова: 3 человека получили ранения
Последние новости
03:47
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря - СМИ
02:58
ВСУ на юге уничтожили 3 "Града", 2 САУ, ЗРК "Тор" и 3 склада с боеприпасами
02:00
Разминирование Украины: США запустили программу стоимостью $47,6 млн
01:05
ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры
00:22
Шойгу в среду соберется с белорусскими военными. Будут составлять план
00:18
Власти Берлина объявили о реконструкции "Чекпойнта Чарли", который страдает от наплыва туристов
00:05
обновленоНа Полтавщину летят беспилотники – глава ОГА
23:46
Украина получила выводы по двум законопроектам, необходимым для движения в ЕС - Стефанчук
23:33
В Днепре слышны взрывы - СМИ
23:15
За последний год российских дипломатов в Венгрии стало на 30% больше - расследование
Все новости...