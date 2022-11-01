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У Пентагоні занепокоєні можливими намірами РФ придбати іранські ракети

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 20:18

Міністерство оборони США наразі не бачить ознак того, що Росія прагне отримати від Ірану додаткові безпілотники й ракети класу "земля-земля" для використання в повномасштабній війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер.

"Нам відомо, що Іран надав Росії безпілотники та очікуватимемо, що він, найімовірніше, проситиме ще. Ми справді занепокоєні тим, що Росія також може прагнути отримати додаткове високотехнологічне ракетне озброєння від Ірану, наприклад ракети "земля-земля", для використання в Україні", – сказав він.

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"Тож якщо ми побачимо, що Росія використовує таке озброєння в Україні, ми однозначно вживемо всіх заходів, щоб надати цьому розголосу. Я б сказав, що ця інформація яскраво свідчить про змовницький характер відносин Росії та Ірану з тим, щоб атакувати українських громадян і підтримувати незаконну російську окупацію", – додав Райдер.

Раніше кілька ЗМІ повідомили, що Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля" на додачу до ще більшої кількості безпілотників.

У четвер високопоставлений іранський дипломат заперечив, що Тегеран планує відправити ракети в Росію для використання у війні в Україні. Офіційний Тегеран також продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе.

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Теми: СШАарміяІранРосія
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