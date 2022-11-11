Ніякого заморожування війни не буде, ми не холодильна камера – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не планує "заморожувати" війну після деокупації Херсона.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Жодної зупинки ми пропускати не можемо, бо там наші люди, ми бачимо, як вони страждають...

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Завдання президента – звільнення всіх наших територій від терористів та окупантів".

Деталі: За словами Данілова, "крайні 7-8 засідань Ставки Верховного Головнокомандувача були присвячені херсонському напрямку" і тепер про це уже можна розповісти.

Він також розповів про замінування росіянами території на правому березі Дніпра: "Можемо підтвердити, що величезна територія замінована. Більше того, ми не виключаємо, що закладено великі фугаси і тому населенню треба ставитись до цього обережно".

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