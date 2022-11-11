Никакого замораживания войны не будет, мы не холодильная камера – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не планирует "замораживать" войну после деоккупации Херсона.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Ни одной остановки мы пропускать не можем, потому что там наши люди, мы видим, как они страдают...

Задача президента - освобождение всех наших территорий от террористов и оккупантов".

Детали: По словам Данилова, "крайние 7-8 заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего были посвящены херсонскому направлению" и теперь об этом уже можно рассказать.

Он также рассказал о заминировании россиянами территории на правом берегу Днепра: "Можем подтвердить, что огромная территория заминирована. Более того, мы не исключаем, что заложены большие фугасы и поэтому населению надо относиться к этому осторожно".

Напомним:

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