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Никакого замораживания войны не будет, мы не холодильная камера – Данилов

Алена МазуренкоПятница, 11 ноября 2022, 20:50
Никакого замораживания войны не будет, мы не холодильная камера – Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не планирует "замораживать" войну после деоккупации Херсона.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Ни одной остановки мы пропускать не можем, потому что там наши люди, мы видим, как они страдают...

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Детали: По словам Данилова, "крайние 7-8 заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего были посвящены херсонскому направлению" и теперь об этом уже можно рассказать.

Он также рассказал о заминировании россиянами территории на правом берегу Днепра: "Можем подтвердить, что огромная территория заминирована. Более того, мы не исключаем, что заложены большие фугасы и поэтому населению надо относиться к этому осторожно".

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Напомним: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон. В то же время в Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне находятся Силы специальных операций Вооруженных сил, другие украинские защитники – на подступах к городу.

Темы: ХерсонДаниловСНБО
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