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СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада: встановлює всіх поіменно

Ірина БалачукСереда, 16 листопада 2022, 09:53
СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада: встановлює всіх поіменно
Василь Малюк. Фото СБУ

Служба безпеки України вважає, що до масованого ракетного обстрілу України 15 листопада причетні військовослужбовці 184-го та 52-го важких бомбардувальних авіаційних полків РФ – наразі слідчі встановлюють імена усіх виконавців воєнних злочинів.

Джерело: СБУ з посиланням на голову служби Василя Малюка

Пряма мова Малюка: "Наразі співробітники Служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів. Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи".

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Деталі: За даними СБУ, до обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.

Також служба перевіряє версію про участь у обстрілах 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ.

Слідчі СБУ працюють, щоб поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб, які віддали накази про авіаудари.  

Загалом СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами обстрілу України 15 листопада (ч. 1 статті 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни). Матеріали цих справ ляжуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів.

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Теми: СБУУкраїнавійна
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