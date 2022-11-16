СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада: встановлює всіх поіменно
Служба безпеки України вважає, що до масованого ракетного обстрілу України 15 листопада причетні військовослужбовці 184-го та 52-го важких бомбардувальних авіаційних полків РФ – наразі слідчі встановлюють імена усіх виконавців воєнних злочинів.
Джерело: СБУ з посиланням на голову служби Василя Малюка
Пряма мова Малюка: "Наразі співробітники Служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів. Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи".
Деталі: За даними СБУ, до обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.
Також служба перевіряє версію про участь у обстрілах 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ.
Слідчі СБУ працюють, щоб поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб, які віддали накази про авіаудари.
Загалом СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами обстрілу України 15 листопада (ч. 1 статті 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни). Матеріали цих справ ляжуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів.
Передісторія:
- 15 листопада російські ракети влучили у житлові будинки в центрі Києва, є загиблий. У столиці через ворожі атаки без електроенергії лишилися щонайменше половина абонентів.
- Також Росія завдала ракетних ударів по Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.
- Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що 15 листопада російські загарбники випустили по Україні близько сотні ракет.
- Заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з 90 російських ракет 70 були збиті, але через влучання понад 7 мільйонів людей зараз без світла.
- За попередніми даними, внаслідок наймасованішого ракетного удару РФ 15 листопада одна людина загинула та шість отримали травми.