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СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада: встановлює всіх поіменно

Ірина БалачукСереда, 16 листопада 2022, 10:53
Василь Малюк. Фото СБУ

Служба безпеки України вважає, що до масованого ракетного обстрілу України 15 листопада причетні військовослужбовці 184-го та 52-го важких бомбардувальних авіаційних полків РФ – наразі слідчі встановлюють імена усіх виконавців воєнних злочинів.

Джерело: СБУ з посиланням на голову служби Василя Малюка

Пряма мова Малюка: "Наразі співробітники Служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів. Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи".

Деталі: За даними СБУ, до обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.

Також служба перевіряє версію про участь у обстрілах 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ.

Слідчі СБУ працюють, щоб поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб, які віддали накази про авіаудари.  

Загалом СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами обстрілу України 15 листопада (ч. 1 статті 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни). Матеріали цих справ ляжуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів.

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Теми: СБУУкраїнавійна
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