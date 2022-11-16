СБУ сообщила, кто мог запускать ракеты по Украине 15 ноября: устанавливает всех поименно
Служба безопасности Украины считает, что к массированному ракетному обстрелу Украины 15 ноября причастны военнослужащие 184-го и 52-го тяжелых бомбардировочных авиационных полков РФ – сейчас следователи устанавливают имена всех исполнителей военных преступлений.
Источник: СБУ со ссылкой на главу службы Василия Малюка
Прямая речь Малюка: "Сейчас сотрудники Службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, которые найдены на местах попаданий, уже отправлены на экспертизы".
Детали: По данным СБУ, к обстрелу, вероятно, причастны военнослужащие 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, который входит в состав 22-й тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии.
Также служба проверяет версию об участии в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ.
Следователи СБУ работают, чтобы поименно установить исполнителей этих преступлений и людей, которые отдали приказы об авиаударах.
Всего СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам обстрела Украины 15 ноября (ч. 1 статьи 438 УКУ – нарушение законов и обычаев войны). Материалы этих дел лягут в доказательную базу, которую Украина собирает для международных судов.
Предыстория:
- 15 ноября российские ракеты попали в жилые дома в центре Киева, есть погибший. В столице из-за вражеских атак без электроэнергии остались по меньшей мере половина абонентов.
- Также Россия нанесла ракетные удары по Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине около сотни ракет.
- Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из 90 российских ракет 70 были сбиты, но из-за попадания более 7 миллионов человек сейчас без света.
- По предварительным данным, в результате массированного ракетного удара РФ 15 ноября один человек погиб и шесть получили травмы.