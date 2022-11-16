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СБУ сообщила, кто мог запускать ракеты по Украине 15 ноября: устанавливает всех поименно

Ирина БалачукСреда, 16 ноября 2022, 09:53
СБУ сообщила, кто мог запускать ракеты по Украине 15 ноября: устанавливает всех поименно
Василий Малюк. Фото СБУ

Служба безопасности Украины считает, что к массированному ракетному обстрелу Украины 15 ноября причастны военнослужащие 184-го и 52-го тяжелых бомбардировочных авиационных полков РФ – сейчас следователи устанавливают имена всех исполнителей военных преступлений.

Источник: СБУ со ссылкой на главу службы Василия Малюка

Прямая речь Малюка: "Сейчас сотрудники Службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, которые найдены на местах попаданий, уже отправлены на экспертизы".

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Детали: По данным СБУ, к обстрелу, вероятно, причастны военнослужащие 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, который входит в состав 22-й тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии.

Также служба проверяет версию об участии в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ.

Следователи СБУ работают, чтобы поименно установить исполнителей этих преступлений и людей, которые отдали приказы об авиаударах. 

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Всего СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам обстрела Украины 15 ноября (ч. 1 статьи 438 УКУ – нарушение законов и обычаев войны). Материалы этих дел лягут в доказательную базу, которую Украина собирает для международных судов.

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Темы: СБУУкраинавойна
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