Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

17 листопада росіяни запустили по Україні 18 ракет і 5 БПЛА

Ірина БалачукЧетвер, 17 листопада 2022, 12:37
Фото ілюстративне з сайту armyinform.com.ua

Генштаб повідомив, що під час ранкової повітряної тривоги росіяни випустили по Україні 16 крилатих ракет та запустили 5 безпілотників, Повітряні сили пізніше уточнили, що ракет було 18.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу, спікер Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Пряма мова Громова: "Лише сьогодні (17 листопада – ред.) противник застосував 16 крилатих ракет і 5 безпілотних літальних апаратів".

Пряма мова Ігната: "Сьогодні (17 листопада – ред.) маємо понад 10 прильотів ракет С-300. Було також  застосування літаків стратегічної авіації з району Каспію і району Волгодонська. Було 9 літаків залучено до ударів по Україні, було випущено 18 крилатих ракет".

Деталі: За словами речника Повітряних сил, цього разу не вдалося відпрацювати повітряні цілі так ефективно, як 15 листопада, – є влучання по певних об’єктах.

Він уточнив, що ворог бив по газодобувній галузі та оборонних підприємствах на Дніпропетровщині. Крім того, росіяни завдали ракетних ударів по Київщині та центральних регіонах.

Ігнат зазначив, що 4 ракети знищили у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр". Також повітряники знищили усі 5 "Шахедів", які противник випустив з території Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Ігнат додав, що також зафіксували запуст крилатої ракети "Калібр" і застосування керованих авіаційних ракет з винищувачів з акваторії Чорного моря. 2 керовані ракети повітряники знищили.  

Громов зазначив, що з 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, в тому числі 15 листопада, – 111 ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, застосував 26 дронів-камікадзе по позиціях українських військ в районах 5 населених пунктів та об’єктах цивільної інфраструктури.

За його словами, за цей період захисники знищили 102 повітряних цілі.

Передісторія:

 

Теми: РосіяУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Диверсія на "Північних потоках": слідчі знайшли сліди вибухівки

КНДР запустила чергову міжконтинентальну балістичну ракету, здатну досягти США

ЗСУ спроможні зірвати зусилля росіян зміцнити оборону на Херсонщині – ISW

Зеленський: Понад 10 мільйонів українців зараз без електрики

Вадим Гутцайт став новим головою НОК, Суркіс та Шуфрич – членами комітету

"Емоції зрозумілі": Дуда прокоментував слова Зеленського про падіння ракети в Польщі

Усі новини...
Росія
Гаазький суд визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17
Російські ракетні удари по Дніпру: поранені 23 людини
Кремль визнав: ударами по інфраструктурі України намагається схилити Зеленського до переговорів
Останні новини
11:14
Курс валют 18 листопада: долар став дещо дешевше
11:08
фото Затримали жителя Миколаївщини: продавав трофейні "Джмелі", РПГ і гранати
11:02
Диверсія на "Північних потоках": слідчі знайшли сліди вибухівки
10:52
Ватикан знову запропонував посередництво у війні РФ проти України
10:49
Укрпошта натякнула на нову марку з херсонським єнотом і черешнею з Мелітополя
10:49
фотоСпецслужба заблокувала онлайн-казино росіян, яке наживалося на українцях
10:44
Росія запускає по Україні крилаті ракети з імітатором ядерної боєголовки – ЗМІ
10:41
Гучний скандал з Theranos добігає кінця: як Елізабет Голмс збирала мільярди, продаючи фальшивку
10:33
Колишній глава Бундестагу визнав помилки у політиці щодо Росії
10:29
Чоловік колаборантки Губарєвої повідомив, що вона вже на волі
Усі новини...