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17 листопада росіяни запустили по Україні 18 ракет і 5 БПЛА

Ірина БалачукЧетвер, 17 листопада 2022, 11:37
17 листопада росіяни запустили по Україні 18 ракет і 5 БПЛА
Фото ілюстративне з сайту armyinform.com.ua

Генштаб повідомив, що під час ранкової повітряної тривоги росіяни випустили по Україні 16 крилатих ракет та запустили 5 безпілотників, Повітряні сили пізніше уточнили, що ракет було 18.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу, спікер Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Пряма мова Громова: "Лише сьогодні (17 листопада – ред.) противник застосував 16 крилатих ракет і 5 безпілотних літальних апаратів".

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Пряма мова Ігната: "Сьогодні (17 листопада – ред.) маємо понад 10 прильотів ракет С-300. Було також  застосування літаків стратегічної авіації з району Каспію і району Волгодонська. Було 9 літаків залучено до ударів по Україні, було випущено 18 крилатих ракет".

Деталі: За словами речника Повітряних сил, цього разу не вдалося відпрацювати повітряні цілі так ефективно, як 15 листопада, – є влучання по певних об’єктах.

Він уточнив, що ворог бив по газодобувній галузі та оборонних підприємствах на Дніпропетровщині. Крім того, росіяни завдали ракетних ударів по Київщині та центральних регіонах.

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Ігнат зазначив, що 4 ракети знищили у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр". Також повітряники знищили усі 5 "Шахедів", які противник випустив з території Білорусі.

Ігнат додав, що також зафіксували запуст крилатої ракети "Калібр" і застосування керованих авіаційних ракет з винищувачів з акваторії Чорного моря. 2 керовані ракети повітряники знищили.  

Громов зазначив, що з 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, в тому числі 15 листопада, – 111 ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, застосував 26 дронів-камікадзе по позиціях українських військ в районах 5 населених пунктів та об’єктах цивільної інфраструктури.

За його словами, за цей період захисники знищили 102 повітряних цілі.

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Теми: РосіяУкраїнавійна
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