17 листопада росіяни запустили по Україні 18 ракет і 5 БПЛА

Генштаб повідомив, що під час ранкової повітряної тривоги росіяни випустили по Україні 16 крилатих ракет та запустили 5 безпілотників, Повітряні сили пізніше уточнили, що ракет було 18.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу, спікер Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Пряма мова Громова: "Лише сьогодні (17 листопада – ред.) противник застосував 16 крилатих ракет і 5 безпілотних літальних апаратів".

Пряма мова Ігната: "Сьогодні (17 листопада – ред.) маємо понад 10 прильотів ракет С-300. Було також застосування літаків стратегічної авіації з району Каспію і району Волгодонська. Було 9 літаків залучено до ударів по Україні, було випущено 18 крилатих ракет".

Деталі: За словами речника Повітряних сил, цього разу не вдалося відпрацювати повітряні цілі так ефективно, як 15 листопада, – є влучання по певних об’єктах.

Він уточнив, що ворог бив по газодобувній галузі та оборонних підприємствах на Дніпропетровщині. Крім того, росіяни завдали ракетних ударів по Київщині та центральних регіонах.

Ігнат зазначив, що 4 ракети знищили у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр". Також повітряники знищили усі 5 "Шахедів", які противник випустив з території Білорусі.

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Ігнат додав, що також зафіксували запуст крилатої ракети "Калібр" і застосування керованих авіаційних ракет з винищувачів з акваторії Чорного моря. 2 керовані ракети повітряники знищили.

Громов зазначив, що з 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, в тому числі 15 листопада, – 111 ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, застосував 26 дронів-камікадзе по позиціях українських військ в районах 5 населених пунктів та об’єктах цивільної інфраструктури.

За його словами, за цей період захисники знищили 102 повітряних цілі.

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