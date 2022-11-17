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17 ноября россияне запустили по Украине 18 ракет и 5 БПЛА

Ирина БалачукЧетверг, 17 ноября 2022, 11:37
17 ноября россияне запустили по Украине 18 ракет и 5 БПЛА
Фото иллюстративное с сайта armyinform.com.ua

Генштаб сообщил, что время утренней воздушной тревоги россияне выпустили по Украине 16 крылатых ракет и запустили 5 беспилотников, Воздушные силы позже уточнили, что ракет было 18.  

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге, спикер Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ

Прямая речь Громова: "Только сегодня (17 ноября – ред.) противник применил 16 крылатых ракет и 5 беспилотных летательных аппаратов".

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Прямая речь Игната: "Сегодня (17 ноября – ред.) имеем более 10 прилетов ракет С-300. Было также применение самолетов стратегической авиации из района Каспия и района Волгодонска. Было 9 самолетов привлечено к ударам по Украине, было выпущено 18 крылатых ракет".

Детали: По словам представителя Воздушных сил, на этот раз не удалось отработать воздушные цели так эффективно, как 15 ноября, – есть попадания по определенным объектам.

Он уточнил, что враг бил по газодобывающей отрасли и оборонным предприятиям в Днепропетровской области. Кроме того, россияне нанесли ракетные удары по Киевской области и центральным регионам.

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Игнат отметил, что 4 ракеты уничтожили в зоне ответственности Воздушного командования "Центр". Также воздушники уничтожили все 5 "Шахедов", которые противник выпустил с территории Беларуси.

Игнат добавил, что также зафиксировали пуст крылатой ракеты "Калибр" и применение управляемых авиационных ракет из истребителей с акватории Черного моря. 2 управляемые ракеты воздушники уничтожили. 

Громов сообщил, что с 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября – 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, применил 26 дронов-камикадзе по позициям украинских войск в районах 5 населенных пунктов и объектах гражданской инфраструктуры.

По его словам, за этот период защитники уничтожили 102 воздушных цели.

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Темы: РосcияУкраинавойна
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