Данілов порадив Пєскову і Ко потурбуватися про світло у в’язницях України: З нетерпінням вас чекаємо
Четвер, 17 листопада 2022, 18:43
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав російських чиновників потурбуватися про українську енергетику, зокрема про світло у в’язницях, які на них чекають.
Джерело: Данілов у Facebook
Пряма мова: "Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню чому.
Для Пєскова, Пригожина та інших Кірієнків – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишки життя в безпеці – це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає.
У зв'язку з цим їм слід завчасно подбати, щоб в їхніх камерах було тепло і світло. Тож рекомендую уважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту "Хочу жити".
Нагадаємо:
- У Кремлі заявили, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.
- Президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів. "Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями", - зазначив глава держави.
- Росія відповіла десятком ракет на кожен пункт мирного плану України. 15 листопада РФ здійснила наймасованіший ракетний удар по критичній інфраструктурі України з 24 лютого 2022 року.
- Українська влада неодноразово наголошувала: перехід до стадії дипломатичних переговорів моливий лише за умов виходу російських військ за межі кордонів України станом на 1991 рік.
- МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.
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