Данілов порадив Пєскову і Ко потурбуватися про світло у в’язницях України: З нетерпінням вас чекаємо

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав російських чиновників потурбуватися про українську енергетику, зокрема про світло у в’язницях, які на них чекають.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню чому.

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Для Пєскова, Пригожина та інших Кірієнків – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишки життя в безпеці – це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає.

У зв'язку з цим їм слід завчасно подбати, щоб в їхніх камерах було тепло і світло. Тож рекомендую уважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту "Хочу жити".

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