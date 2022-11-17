Данілов порадив Пєскову і Ко потурбуватися про світло у в’язницях України: З нетерпінням вас чекаємо

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав російських чиновників потурбуватися про українську енергетику, зокрема про світло у в’язницях, які на них чекають.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню чому.

Для Пєскова, Пригожина та інших Кірієнків – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишки життя в безпеці – це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає.

У зв'язку з цим їм слід завчасно подбати, щоб в їхніх камерах було тепло і світло. Тож рекомендую уважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту "Хочу жити".

Нагадаємо:

У Кремлі заявили, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

Президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів. "Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями", - зазначив глава держави.

Росія відповіла десятком ракет на кожен пункт мирного плану України. 15 листопада РФ здійснила наймасованіший ракетний удар по критичній інфраструктурі України з 24 лютого 2022 року.

Українська влада неодноразово наголошувала: перехід до стадії дипломатичних переговорів моливий лише за умов виходу російських військ за межі кордонів України станом на 1991 рік.

МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.