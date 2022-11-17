Данилов посоветовал Пескову и Ко позаботиться о свете в тюрьмах Украины: С нетерпением вас ждем

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал российских чиновников позаботиться об украинской энергетике, в частности о свете в тюрьмах, которые их ждут.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "России не стоит пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. Объясню почему.

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Для Пескова, Пригожина и других Кириенко - деятелей кремлевского режима - единственный шанс провести остатки жизни в безопасности - это воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая с радостью их примет и давно с нетерпением ждет.

В связи с этим им следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и свет. Поэтому рекомендую внимательно изучить инструкции и рекомендации проекта "Хочу жить".

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