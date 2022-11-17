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Данилов посоветовал Пескову и Ко позаботиться о свете в тюрьмах Украины: С нетерпением вас ждем

Алена МазуренкоЧетверг, 17 ноября 2022, 18:43

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал российских чиновников позаботиться об украинской энергетике, в частности о свете в тюрьмах, которые их ждут.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "России не стоит пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. Объясню почему.

Для Пескова, Пригожина и других Кириенко - деятелей кремлевского режима - единственный шанс провести остатки жизни в безопасности - это воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая с радостью их примет и давно с нетерпением ждет.

В связи с этим им следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и свет. Поэтому рекомендую внимательно изучить инструкции и рекомендации проекта "Хочу жить".

Предыстория: 

  • В Кремле заявили, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины - это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.
  • Президент Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.  "Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями", - отметил глава государства.
  • Россия ответила десятком ракет на каждый пункт мирного плана Украины. 15 ноября РФ нанесла самый массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины с 24 февраля 2022 года.
  • Украинские власти неоднократно подчеркивали: переход к стадии дипломатических переговоров возможен только при условии выхода российских войск за пределы границ Украины по состоянию на 1991 год.
  • МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине", в частности о необходимости вывода российских войск.

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Темы: ДаниловРосcияСНБО
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