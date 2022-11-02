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В Міненерго прокоментували звільнення Вітренка: був один менеджер, стане інший

Станіслав ПогоріловСереда, 2 листопада 2022, 03:31
В Міненерго прокоментували звільнення Вітренка: був один менеджер, стане інший
ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО, ФОТО З FACEBOOK ГАЛУЩЕНКА

Міністр енергетики Герман Галущенко переконує, що звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка жодним чином не вплине на ситуацію із забезпечення газом населення та промисловості.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на брифінг Галущенка

Пряма мова Галущенка: "Був один менеджер, тепер – стане інший. Не потрібно пов’язувати ситуацію, наприклад, із забезпеченням газу з конкретним прізвищем. Це система – вона так працює".

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Деталі: Міністр уточнив, що перед новим керівником НАК стоятиме аналогічне завдання, як і перед його попередником: стабільна та якісна робота компанії, зокрема збільшення видобутку газу та залучення інвестицій.

Що було раніше: Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Теми: Нафтогазенергетика
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