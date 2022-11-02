В Міненерго прокоментували звільнення Вітренка: був один менеджер, стане інший

Міністр енергетики Герман Галущенко переконує, що звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка жодним чином не вплине на ситуацію із забезпечення газом населення та промисловості.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на брифінг Галущенка

Пряма мова Галущенка: "Був один менеджер, тепер – стане інший. Не потрібно пов’язувати ситуацію, наприклад, із забезпеченням газу з конкретним прізвищем. Це система – вона так працює".

Деталі: Міністр уточнив, що перед новим керівником НАК стоятиме аналогічне завдання, як і перед його попередником: стабільна та якісна робота компанії, зокрема збільшення видобутку газу та залучення інвестицій.

Що було раніше: Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.