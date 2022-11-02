Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Міненерго прокоментували звільнення Вітренка: був один менеджер, стане інший

Станіслав ПогоріловСереда, 2 листопада 2022, 04:31
ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО, ФОТО З FACEBOOK ГАЛУЩЕНКА

Міністр енергетики Герман Галущенко переконує, що звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка жодним чином не вплине на ситуацію із забезпечення газом населення та промисловості.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на брифінг Галущенка

Пряма мова Галущенка: "Був один менеджер, тепер – стане інший. Не потрібно пов’язувати ситуацію, наприклад, із забезпеченням газу з конкретним прізвищем. Це система – вона так працює".

Деталі: Міністр уточнив, що перед новим керівником НАК стоятиме аналогічне завдання, як і перед його попередником: стабільна та якісна робота компанії, зокрема збільшення видобутку газу та залучення інвестицій.

Що було раніше: Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Нафтогазенергетика
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПольща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою

Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24: збирає на "Ловця Шахедів"

Очільник Мінрегіону Чернишов подав у відставку

Окупанти заборонили проїзд через Дніпро жителям Херсонщини

Польща ухвалила рішення про будівництво першої АЕС

Іспанія передає Україні батарею ЗРК, чотири системи ППО Hawk, гармати та снаряди

Усі новини...
Нафтогаз
У Кабміні думають про об'єднання двох міністерств
Лондонський хедж-фонд VR Capital блокує реструктуризацію боргу "Нафтогазу" – FT
Британія і Канада допоможуть ЄБРР підтримати "Нафтогаз" та "Укренерго" в умовах війни
Останні новини
21:51
Прем'єр Британії поїде на кліматичний саміт ООН, хоча раніше відмовлявся
21:50
інфографікаВ Україні вже загинуло більше 1 400 російських офіцерів – ОSINT
21:38
Резніков обговорив із колегами з Фінляндії та Італії військову підтримку України
21:34
Найбільше "початківців": оголосили результати нацтесту з медіаграмотності
21:21
Українських саперів тренуватимуть камбоджійці
21:21
США виділили на підготовку фахівців із розмінування в Україні $47,6 млн
21:16
Росіяни завдали удару по передмістю Запоріжжя
21:11
НБУ: Психологічний чинник вже не так сильно впливає на курс, як раніше
20:51
фотоПольща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою
20:50
Держбюджет-2023 прямує на фінальне голосування в Раді
Усі новини...