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Британія запровадила санкції проти ще чотирьох російських олігархів

"Європейська правда"Середа, 2 листопада 2022, 13:16

Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох російських металургійних та нафтохімічних магнатів, які фінансують війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС Британії.

"Путін продовжує покладатися на свою обрану еліту, щоб зберегти контроль над промисловим комплексом і підживлювати своє незаконне вторгнення в Україну. Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти ще чотирьох олігархів, які покладаються на Путіна у своїй владі і, в свою чергу, фінансують його військову машину.

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Націлюючись на цих осіб, ми посилюємо економічний тиск на Путіна і продовжуватимемо це робити доти, доки Україна не переможе" - сказав глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Серед тих, на кого сьогодні накладено санкції, Александр Абрамов та Александр Фролов, які стали мішенню для санкцій через їхню участь у видобувному, транспортному та будівельному секторах.

Ця пара, відома як ділові партнери Романа Абрамовича, раніше володіла великими пакетами акцій російського виробника сталі Evraz plc, чиї статки оцінюються у 4,1 млрд фунтів стерлінгів та 1,7 млрд фунтів стерлінгів відповідно. Також, як повідомляється, вони мають інвестиції у нерухомість у Британії на суму близько 100 млн фунтів стерлінгів.

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Також під санкції сьогодні потрапили Айрат Шаймієв, статки якого оцінюються у 902 мільйони фунтів стерлінгів, та Альберт Шигабутдінов, статки якого оцінюються у 977 мільйонів фунтів стерлінгів. Як і Абрамов і Фролов, вони обидва підпадають під заборону на в'їзд, заморожування активів і транспортні санкції.

Група АТ "ТАИФ", генеральним директором і головним виконавчим директором якої є Шигабутдінов, контролює приблизно 96% хімічної та нафтохімічної переробки в Татарстані, включаючи видобуток сирої нафти. Вони також відомі як один з найбільших у світі виробників синтетичного каучуку і великий виробник пластмас.

Шаймієв є генеральним директором державної транспортно-будівельної компанії ВАТ "Татавтодор".

Велика Британія запровадила санкції проти понад 1200 фізичних та 120 юридичних осіб, у тому числі проти понад 120 олігархів зі статками понад 140 мільярдів фунтів стерлінгів.

Теми: Велика Британіясанкціїолігархи
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