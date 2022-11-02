Британія запровадила санкції проти ще чотирьох російських олігархів

Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох російських металургійних та нафтохімічних магнатів, які фінансують війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС Британії.

"Путін продовжує покладатися на свою обрану еліту, щоб зберегти контроль над промисловим комплексом і підживлювати своє незаконне вторгнення в Україну. Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти ще чотирьох олігархів, які покладаються на Путіна у своїй владі і, в свою чергу, фінансують його військову машину.

Націлюючись на цих осіб, ми посилюємо економічний тиск на Путіна і продовжуватимемо це робити доти, доки Україна не переможе" - сказав глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Серед тих, на кого сьогодні накладено санкції, Александр Абрамов та Александр Фролов, які стали мішенню для санкцій через їхню участь у видобувному, транспортному та будівельному секторах.

Ця пара, відома як ділові партнери Романа Абрамовича, раніше володіла великими пакетами акцій російського виробника сталі Evraz plc, чиї статки оцінюються у 4,1 млрд фунтів стерлінгів та 1,7 млрд фунтів стерлінгів відповідно. Також, як повідомляється, вони мають інвестиції у нерухомість у Британії на суму близько 100 млн фунтів стерлінгів.

Також під санкції сьогодні потрапили Айрат Шаймієв, статки якого оцінюються у 902 мільйони фунтів стерлінгів, та Альберт Шигабутдінов, статки якого оцінюються у 977 мільйонів фунтів стерлінгів. Як і Абрамов і Фролов, вони обидва підпадають під заборону на в'їзд, заморожування активів і транспортні санкції.

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Група АТ "ТАИФ", генеральним директором і головним виконавчим директором якої є Шигабутдінов, контролює приблизно 96% хімічної та нафтохімічної переробки в Татарстані, включаючи видобуток сирої нафти. Вони також відомі як один з найбільших у світі виробників синтетичного каучуку і великий виробник пластмас.

Шаймієв є генеральним директором державної транспортно-будівельної компанії ВАТ "Татавтодор".

Велика Британія запровадила санкції проти понад 1200 фізичних та 120 юридичних осіб, у тому числі проти понад 120 олігархів зі статками понад 140 мільярдів фунтів стерлінгів.