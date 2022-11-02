Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія запровадила санкції проти ще чотирьох російських олігархів

"Європейська правда"Середа, 2 листопада 2022, 14:16

Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох російських металургійних та нафтохімічних магнатів, які фінансують війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС Британії.

"Путін продовжує покладатися на свою обрану еліту, щоб зберегти контроль над промисловим комплексом і підживлювати своє незаконне вторгнення в Україну. Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти ще чотирьох олігархів, які покладаються на Путіна у своїй владі і, в свою чергу, фінансують його військову машину.

Націлюючись на цих осіб, ми посилюємо економічний тиск на Путіна і продовжуватимемо це робити доти, доки Україна не переможе" - сказав глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Серед тих, на кого сьогодні накладено санкції, Александр Абрамов та Александр Фролов, які стали мішенню для санкцій через їхню участь у видобувному, транспортному та будівельному секторах.

Ця пара, відома як ділові партнери Романа Абрамовича, раніше володіла великими пакетами акцій російського виробника сталі Evraz plc, чиї статки оцінюються у 4,1 млрд фунтів стерлінгів та 1,7 млрд фунтів стерлінгів відповідно. Також, як повідомляється, вони мають інвестиції у нерухомість у Британії на суму близько 100 млн фунтів стерлінгів.

Також під санкції сьогодні потрапили Айрат Шаймієв, статки якого оцінюються у 902 мільйони фунтів стерлінгів, та Альберт Шигабутдінов, статки якого оцінюються у 977 мільйонів фунтів стерлінгів. Як і Абрамов і Фролов, вони обидва підпадають під заборону на в'їзд, заморожування активів і транспортні санкції.

ВІДЕО ДНЯ

Група АТ "ТАИФ", генеральним директором і головним виконавчим директором якої є Шигабутдінов, контролює приблизно 96% хімічної та нафтохімічної переробки в Татарстані, включаючи видобуток сирої нафти. Вони також відомі як один з найбільших у світі виробників синтетичного каучуку і великий виробник пластмас.

Шаймієв є генеральним директором державної транспортно-будівельної компанії ВАТ "Татавтодор".

Велика Британія запровадила санкції проти понад 1200 фізичних та 120 юридичних осіб, у тому числі проти понад 120 олігархів зі статками понад 140 мільярдів фунтів стерлінгів.

Теми: Велика Британіясанкціїолігархи
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Заклики Путіна створити конкуренцію серед виробників озброєнь відірвані від реальності – ISW

Росіяни зруйнували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу

інфографікаВ Україні вже загинуло більше 1 400 російських офіцерів – ОSINT

фотоПольща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою

В Одесі створять пункти обігріву і не виключають, що їжу доведеться готувати на вогні

Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24: збирає на "Ловця Шахедів"

Усі новини...
Велика Британія
У Британії позиваються проти ПВК "Вагнера" через дії в Україні – це світовий прецедент
Британська розвідка: ПВК Вагнера переходить від якості до кількості у наборі новобранців
Міноборони Британії про звинувачення РФ: вигадки епічного масштабу
Останні новини
07:21
Протиповітряна оборона за добу збила 10 дронів-камікадзе “Shahed-136” та БпЛА "Орлан" – Генштаб
07:00
ЗСУ відбили атаки біля 12 населених пунктів, окупанти гатять по критичній інфраструктурі – Генштаб
05:40
Американські аналітики: Кремль розпалює конфлікт всередині війська через виплати
04:31
Заклики Путіна створити конкуренцію серед виробників озброєнь відірвані від реальності – ISW
03:34
ЗСУ знищили на півдні 4 склади з боєприпасами та 6 цистерн з паливом окупантів – ОК "Південь"
03:04
США продадуть Фінляндії реактивні системи залпового вогню на суму $535 млн
02:25
"Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, програвши "Лейпцигу", але не позбувся європейської весни
01:57
У Британії виставили на аукціон рідкісні фото з Єлизаветою ІІ під час військової служби
01:44
КНДР знову запустила балістичну ракету невстановленого типу – ЗМІ
01:35
США можуть посилити санкції проти КНДР через військову допомогу Росії
Усі новини...