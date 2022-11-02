Британия ввела санкции против еще четырех российских олигархов

Великобритания ввела санкции против четырех российских металлургических и нефтехимических магнатов, которые финансируют войну РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

"Путин продолжает полагаться на свою избранную элиту, чтобы сохранить контроль над промышленным комплексом и подпитывать свое незаконное вторжение в Украину. Сегодня мы вводим санкции против еще четырех олигархов, которые полагаются на Путина в своей власти и, в свою очередь, финансируют его военную машину.

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Нацеливаясь на этих лиц, мы усиливаем экономическое давление на Путина и будем продолжать это делать до тех пор, пока Украина не победит", - сказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

Среди тех, на кого сегодня наложены санкции, Александр Абрамов и Александр Фролов, которые стали мишенью для санкций из-за их участия в добывающем, транспортном и строительном секторах.

Эта пара, известная как деловые партнеры Романа Абрамовича, ранее владела крупными пакетами акций российского производителя стали Evraz plc, чье состояние оценивается в 4,1 млрд фунтов стерлингов и 1,7 млрд фунтов стерлингов соответственно. Также, как сообщается, они имеют инвестиции в недвижимость в Британии на сумму около 100 млн фунтов стерлингов.

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Также под санкции сегодня попали Айрат Шаймиев, состояние которого оценивается в 902 миллиона фунтов стерлингов, и Альберт Шигабутдинов, состояние которого оценивается в 977 миллионов фунтов стерлингов. Как и Абрамов и Фролов, они оба подпадают под запрет на въезд, замораживание активов и транспортные санкции.

Группа АО "ТАИФ", генеральным директором и главным исполнительным директором которой является Шигабутдинов, контролирует примерно 96% химической и нефтехимической переработки в Татарстане, включая добычу сырой нефти. Они также известны как один из крупнейших в мире производителей синтетического каучука и крупный производитель пластмасс.

Шаймиев является генеральным директором государственной транспортно-строительной компании ОАО "Татавтодор".

Великобритания ввела санкции против более 1200 физических и 120 юридических лиц, в том числе против более 120 олигархов с состоянием более 140 миллиардов фунтов стерлингов.