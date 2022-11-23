"Суспільство не проковтне": глава Федерації хокею теж йде зі складу НОК

Глава Федерації хокею Георгій Зубко подав заяву про виключення його із членів Національного олімпійського комітету України через його склад, а також пропонує провести перевибори.

Джерело: Зубко у Facebook

Пряма мова: "Подав заяву на виключення мене зі складу членів НОК. Мав би за честь продовжувати представляти інтереси розвитку хокею в українському олімпійському русі, проте не за такого складу та не за таких обставин.

Гадаю, кожен із нас обіцяв робити все можливе для відбудови нашої країни. Друзі, цей час настав".

Деталі: Він повідомив, що прийняв таке рішення, керуючись повагою до тих, хто на фронті "буквально чистить нашу країну від зрадників та ворогів". Крім того, Зубко наголосив, що українське суспільство такий прецедент "не проковтне" і реваншу старих облич не буде.

Він додав, що НОКу потрібні прозорі і чесні перевибори.

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