"Суспільство не проковтне": глава Федерації хокею теж йде зі складу НОК
Глава Федерації хокею Георгій Зубко подав заяву про виключення його із членів Національного олімпійського комітету України через його склад, а також пропонує провести перевибори.
Джерело: Зубко у Facebook
Пряма мова: "Подав заяву на виключення мене зі складу членів НОК. Мав би за честь продовжувати представляти інтереси розвитку хокею в українському олімпійському русі, проте не за такого складу та не за таких обставин.
Гадаю, кожен із нас обіцяв робити все можливе для відбудови нашої країни. Друзі, цей час настав".
Деталі: Він повідомив, що прийняв таке рішення, керуючись повагою до тих, хто на фронті "буквально чистить нашу країну від зрадників та ворогів". Крім того, Зубко наголосив, що українське суспільство такий прецедент "не проковтне" і реваншу старих облич не буде.
Він додав, що НОКу потрібні прозорі і чесні перевибори.
Передісторія:
- 17 листопада на ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК було обрано Вадима Гутцайта новим головою комітету. Новими членами Національного олімпійського комітету стали у тому числі обрано Григорій Суркіса та Нестор Шуфрич.
- Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що покидає Національний олімпійський комітет через незгоду з результатами виборів нового складу НОК.
- 18 листопада колишні члени ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинули склад Національного олімпійського комітету України.
- Борець греко-римського стилю й народний депутат Жан Беленюк також попросив виключити його із членів комітету. Крім того, Беленюк повідомив, що новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК "золоту" команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту.