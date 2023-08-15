Рішення про участь українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі ще не ухвалили – Гутцайт

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що остаточного рішення щодо участі українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі разом зі спортсменами з Росії та Білорусі поки що не ухвалено.

Джерело: пресслужба НОК

Дослівно: "Наразі Міжнародний олімпійський комітет офіційно не запросив Росію і Білорусь взяти участь в Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Рішення про те, чи дозволять там спортсменам із цих двох країн змагатися під нейтральним прапором, наразі не прийнято.

Національний олімпійський комітет України продовжує консультації з суб’єктами олімпійського руху щодо питання участі збірної команди України в Олімпійських іграх за умови допуску до них представників з країн-агресорок.

Ми працюємо над тим, щоб врахувати всі можливі аспекти цієї безпрецедентної ситуації. Остаточне рішення буде прийнято, коли всі відповідні фактори будуть розглянуті".

Деталі: У НОК зазначають, що наразі українські спортсмени беруть участь у відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор лише за умови участі спортсменів із вищезазначених країн, допущених міжнародними федераціями як індивідуальних нейтральних атлетів та дотримуючись суворих умов нейтралітету, встановлених кожною з них.

Багато міжнародних федерацій дотримуються позиції недопуску до змагань спортсменів із РФ та Білорусі, і НОК України підтримує цю позицію.

У НОК наголосили, що мир в Україні не підлягає обговоренню, і Олімпійські ігри не повинні бути платформою для відбілювання чи легітимізації дій, які повністю суперечать олімпійським цінностям та принципам.

Там також пдодали, що про офіційну позицію, прийняті рішення та дії щодо цього питання НОК України повідомить на своїх офіційних вебресурсах.

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