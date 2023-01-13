НОК виключив зі свого складу Суркіса, Шуфрича, Шевченка та Беленюка

Національний олімпійський комітет (НОК) під час Генеральної асамблеї 13 січня виключив зі свого складу Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, а також Андрія Шевченка та Жана Беленюка.

Джерело: пресслужба НОК, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "У частині кадрових ротацій більшістю голосів було задоволено заяви окремих членів НОК щодо виходу зі складу виконкому та складу організації".

Деталі: Зокрема, було ухвалено рішення про відставку народного депутата Григорія Суркіса, виконувача обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євгена Проніна, народного депутата Нестора Шуфрича.

Також була прийнята відставка футболіста і тренера Андрія Шевченка, який був віцепрезидентом НОК, олімпійського чемпіона та народного депутата ВРУ від фракції "Слуга народу" Жана Беленюка, очільника Федерації хокею Георгія Зубка, народного депутата від фракції "Батьківщина" Андрія Кожем'якіна.

Передісторія:

17 листопада на ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК було обрано Вадима Гутцайта новим головою комітету. Новими членами Національного олімпійського комітету стали у тому числі обрано Григорій Суркіса та Нестор Шуфрич.

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що покидає Національний олімпійський комітет через незгоду з результатами виборів нового складу НОК.

18 листопада колишні члени ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинули склад Національного олімпійського комітету України.

Борець греко-римського стилю й народний депутат Жан Беленюк також попросив виключити його із членів комітету. Крім того, Беленюк повідомив, що новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК "золоту" команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту.