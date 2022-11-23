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"Общество не проглотит": глава Федерации хоккея тоже вышел из состава НОК

Татьяна ЛозовенкоСреда, 23 ноября 2022, 12:37
Георгий Зубко, фото из Facebook

Глава Федерации хоккея Георгий Зубко подал заявление об исключении его из членов Национального олимпийского комитета Украины из-за его состава, а также предлагает провести перевыборы.

Источник: Зубко в Facebook

Прямая речь: "Подал заявление на исключение меня из состава членов НОК. Имел бы честь продолжать представлять интересы развития хоккея в украинском олимпийском движении, однако не при таком составе и не при таких обстоятельствах.

Думаю, каждый из нас обещал делать все возможное для восстановления нашей страны. Друзья, это время пришло".

Детали: Он сообщил, что принял такое решение, руководствуясь уважением к тем, кто на фронте "буквально чистит нашу страну от предателей и врагов". Кроме того, Зубко отметил, что украинское общество такой прецедент "не проглотит" и реванша старых лиц не будет.

Он добавил, что НОКу нужны прозрачные и честные перевыборы.

Предыстория: 

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  • 17 ноября на ХХХVII отчетно-выборной ассамблее НОК был избран Вадим Гутцайт новым председателем комитета. Новыми членами Национального олимпийского комитета стали в том числе избран Григорий Суркис и Нестор Шуфрич
  • Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что покидает Национальный олимпийский комитет из-за несогласия с результатами выборов нового состава НОК.
  • 18 ноября бывшие члены ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинули состав Национального олимпийского комитета Украины. 
  • Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк также попросил исключить его из членов комитета. Кроме того, Беленюк сообщил, что новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту.

Темы: НОКспорт
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