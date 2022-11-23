"Общество не проглотит": глава Федерации хоккея тоже вышел из состава НОК

Глава Федерации хоккея Георгий Зубко подал заявление об исключении его из членов Национального олимпийского комитета Украины из-за его состава, а также предлагает провести перевыборы.

Источник: Зубко в Facebook

Прямая речь: "Подал заявление на исключение меня из состава членов НОК. Имел бы честь продолжать представлять интересы развития хоккея в украинском олимпийском движении, однако не при таком составе и не при таких обстоятельствах.

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Думаю, каждый из нас обещал делать все возможное для восстановления нашей страны. Друзья, это время пришло".

Детали: Он сообщил, что принял такое решение, руководствуясь уважением к тем, кто на фронте "буквально чистит нашу страну от предателей и врагов". Кроме того, Зубко отметил, что украинское общество такой прецедент "не проглотит" и реванша старых лиц не будет.

Он добавил, что НОКу нужны прозрачные и честные перевыборы.

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