Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Общество не проглотит": глава Федерации хоккея тоже вышел из состава НОК

Татьяна ЛозовенкоСреда, 23 ноября 2022, 11:37
Общество не проглотит: глава Федерации хоккея тоже вышел из состава НОК
Георгий Зубко, фото из Facebook

Глава Федерации хоккея Георгий Зубко подал заявление об исключении его из членов Национального олимпийского комитета Украины из-за его состава, а также предлагает провести перевыборы.

Источник: Зубко в Facebook

Прямая речь: "Подал заявление на исключение меня из состава членов НОК. Имел бы честь продолжать представлять интересы развития хоккея в украинском олимпийском движении, однако не при таком составе и не при таких обстоятельствах.

Реклама:

Думаю, каждый из нас обещал делать все возможное для восстановления нашей страны. Друзья, это время пришло".

Детали: Он сообщил, что принял такое решение, руководствуясь уважением к тем, кто на фронте "буквально чистит нашу страну от предателей и врагов". Кроме того, Зубко отметил, что украинское общество такой прецедент "не проглотит" и реванша старых лиц не будет.

Он добавил, что НОКу нужны прозрачные и честные перевыборы.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 17 ноября на ХХХVII отчетно-выборной ассамблее НОК был избран Вадим Гутцайт новым председателем комитета. Новыми членами Национального олимпийского комитета стали в том числе избран Григорий Суркис и Нестор Шуфрич
  • Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что покидает Национальный олимпийский комитет из-за несогласия с результатами выборов нового состава НОК.
  • 18 ноября бывшие члены ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинули состав Национального олимпийского комитета Украины. 
  • Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк также попросил исключить его из членов комитета. Кроме того, Беленюк сообщил, что новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту.

Темы: НОКспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
НОК
Решение об участии украинских спортсменов в Олимпиаде в Париже еще не приняли – Гутцайт
НОК исключил из своего состава Суркиса, Шуфрича, Шевченко и Беленюка
Беленюк заявил, что не может оставаться в "таком" НОК 
Последние новости
21:30
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: