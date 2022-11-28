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У Херсоні затримали трьох колаборантів, які запроторювали активістів у СІЗО

Олена РощінаПонеділок, 28 листопада 2022, 15:35
У Херсоні затримали трьох колаборантів, які запроторювали активістів у СІЗО
Зрадник із херсонського СІЗО, фото СБУ

Українські правоохоронці затримали в Херсоні трьох колаборантів росіян, які на догоду окупантам незаконно ув’язнювали у слідчому ізоляторі проукраїнських патріотів.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України

Деталі: Під час заходів у Херсоні працівники ДБР разом з СБУ затримали виконувача обов’язків керівника "Херсонського слідчого ізолятора", заступника начальника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноважену по боротьбі з наркотиками.

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Після російського вторгнення ці працівники СІЗО перейшли на бік ворога та отримали посади у незаконно створеному органі – "управление службы исполнения наказаний по Херсонской области", що надалі увійшов до "Федеральної служби виконання покарань" РФ.

Фігуранти виконували злочинні накази окупантів та утримували в слідчому ізоляторі незаконно ув’язнених росіянами херсонських активістів.

ВІДЕО ДНЯ
 

Перевіряється інформація, що зрадники могли чинити насильство і психологічний тиск до затриманих активістів.

 

Посадовці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань після звільнення Херсона намагалися переховуватися й уникнути правосуддя. Однак їм це не вдалося: співробітники СБУ викрили зрадників, встановили їхнє місцезнаходження і затримали.

 

Колишнім працівникам "Херсонського слідчого ізолятора" повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

 

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

 

Передісторія:

  • Росіяни захопили Херсонський слідчий ізолятор в березні та облаштували його для потреб Росгвадії.
  • Ввечері 11 листопада стало відомо, що в Херсоні спалахнула будівля слідчого ізолятора. У той самий день Херсон був деокупаваний Збройними силами України.
  • У СІЗО Херсона українські військові знайшли справи 457 засуджених, які відбували строки в різних колоніях і тимчасово опинилися в херсонському слідчому ізоляторі. Після втечі росіян усі засуджені втекли на волю. Українські правоохоронці повернули 166 із приблизно 457 в’язнів-утікачів до СІЗО.
  • Згодом у Херсоні затримали колишнього працівника ДУ "Північна виправна колонія №90", який випустив ув’язнених під час окупації міста росіянами.
  • У Херсоні виявили катівню, де російські окупанти допитували та катували проукраїнськи налаштованих херсонців. 

Теми: ХерсонколабораціядержзрадаДБР
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