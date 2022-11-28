У Херсоні затримали трьох колаборантів, які запроторювали активістів у СІЗО

Українські правоохоронці затримали в Херсоні трьох колаборантів росіян, які на догоду окупантам незаконно ув’язнювали у слідчому ізоляторі проукраїнських патріотів.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України

Деталі: Під час заходів у Херсоні працівники ДБР разом з СБУ затримали виконувача обов’язків керівника "Херсонського слідчого ізолятора", заступника начальника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноважену по боротьбі з наркотиками.

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Після російського вторгнення ці працівники СІЗО перейшли на бік ворога та отримали посади у незаконно створеному органі – "управление службы исполнения наказаний по Херсонской области", що надалі увійшов до "Федеральної служби виконання покарань" РФ.

Фігуранти виконували злочинні накази окупантів та утримували в слідчому ізоляторі незаконно ув’язнених росіянами херсонських активістів.

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Перевіряється інформація, що зрадники могли чинити насильство і психологічний тиск до затриманих активістів.

Посадовці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань після звільнення Херсона намагалися переховуватися й уникнути правосуддя. Однак їм це не вдалося: співробітники СБУ викрили зрадників, встановили їхнє місцезнаходження і затримали.

Колишнім працівникам "Херсонського слідчого ізолятора" повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Передісторія: