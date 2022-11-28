У Херсоні затримали трьох колаборантів, які запроторювали активістів у СІЗО
Українські правоохоронці затримали в Херсоні трьох колаборантів росіян, які на догоду окупантам незаконно ув’язнювали у слідчому ізоляторі проукраїнських патріотів.
Джерело: Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України
Деталі: Під час заходів у Херсоні працівники ДБР разом з СБУ затримали виконувача обов’язків керівника "Херсонського слідчого ізолятора", заступника начальника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноважену по боротьбі з наркотиками.
Після російського вторгнення ці працівники СІЗО перейшли на бік ворога та отримали посади у незаконно створеному органі – "управление службы исполнения наказаний по Херсонской области", що надалі увійшов до "Федеральної служби виконання покарань" РФ.
Фігуранти виконували злочинні накази окупантів та утримували в слідчому ізоляторі незаконно ув’язнених росіянами херсонських активістів.
Перевіряється інформація, що зрадники могли чинити насильство і психологічний тиск до затриманих активістів.
Посадовці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань після звільнення Херсона намагалися переховуватися й уникнути правосуддя. Однак їм це не вдалося: співробітники СБУ викрили зрадників, встановили їхнє місцезнаходження і затримали.
Колишнім працівникам "Херсонського слідчого ізолятора" повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Передісторія:
- Росіяни захопили Херсонський слідчий ізолятор в березні та облаштували його для потреб Росгвадії.
- Ввечері 11 листопада стало відомо, що в Херсоні спалахнула будівля слідчого ізолятора. У той самий день Херсон був деокупаваний Збройними силами України.
- У СІЗО Херсона українські військові знайшли справи 457 засуджених, які відбували строки в різних колоніях і тимчасово опинилися в херсонському слідчому ізоляторі. Після втечі росіян усі засуджені втекли на волю. Українські правоохоронці повернули 166 із приблизно 457 в’язнів-утікачів до СІЗО.
- Згодом у Херсоні затримали колишнього працівника ДУ "Північна виправна колонія №90", який випустив ув’язнених під час окупації міста росіянами.
- У Херсоні виявили катівню, де російські окупанти допитували та катували проукраїнськи налаштованих херсонців.