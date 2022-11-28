В Херсоне задержали трех коллаборационистов, которые сажали активистов в СИЗО

Украинские правоохранители задержали в Херсоне трех коллаборационистов россиян, которые в угоду оккупантам незаконно сажали в следственный изолятор проукраинских патриотов.

Источник: Государственное бюро расследований, Служба безопасности Украины

Детали: Во время мероприятий в Херсоне работники ГБР вместе с СБУ задержали исполняющего обязанности руководителя "Херсонского следственного изолятора", заместителя начальника СИЗО по оперативной работе и оперуполномоченную по борьбе с наркотиками.

После российского вторжения эти работники СИЗО перешли на сторону врага и получили должности в незаконно созданном органе – "управление службы исполнения наказаний по Херсонской области", который в дальнейшем вошел в "Федеральную службу исполнения наказаний" РФ.

Фигуранты выполняли преступные приказы оккупантов и удерживали в следственном изоляторе незаконно заключенных россиянами херсонских активистов.

Проверяется информация, что предатели могли совершать насилие и психологическое давление на задержанных активистов.

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Чиновники Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний после освобождения Херсона пытались скрываться и избежать правосудия. Однако им это не удалось: сотрудники СБУ разоблачили предателей, установили их местонахождение и задержали.

Бывшим работникам "Херсонского следственного изолятора" сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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