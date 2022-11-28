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В Херсоне задержали трех коллаборационистов, которые сажали активистов в СИЗО

Елена РощинаПонедельник, 28 ноября 2022, 15:35
В Херсоне задержали трех коллаборационистов, которые сажали активистов в СИЗО
Предатель из херсонского СИЗО, фото СБУ

Украинские правоохранители задержали в Херсоне трех коллаборационистов россиян, которые в угоду оккупантам незаконно сажали в следственный изолятор проукраинских патриотов.

Источник: Государственное бюро расследований, Служба безопасности Украины

Детали: Во время мероприятий в Херсоне работники ГБР вместе с СБУ задержали исполняющего обязанности руководителя "Херсонского следственного изолятора", заместителя начальника СИЗО по оперативной работе и оперуполномоченную по борьбе с наркотиками.

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После российского вторжения эти работники СИЗО перешли на сторону врага и получили должности в незаконно созданном органе – "управление службы исполнения наказаний по Херсонской области", который в дальнейшем вошел в "Федеральную службу исполнения наказаний" РФ.

Фигуранты выполняли преступные приказы оккупантов и удерживали в следственном изоляторе незаконно заключенных россиянами херсонских активистов.

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Проверяется информация, что предатели могли совершать насилие и психологическое давление на задержанных активистов.

 

Чиновники Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний после освобождения Херсона пытались скрываться и избежать правосудия. Однако им это не удалось: сотрудники СБУ разоблачили предателей, установили их местонахождение и задержали.

 

Бывшим работникам "Херсонского следственного изолятора" сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

 

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

 

Предыстория:

  • Россияне захватили Херсонский следственный изолятор в марте и обустроили его для нужд Росгвадии.
  • Вечером 11 ноября стало известно, что в Херсоне загорелось здание следственного изолятора. В тот же день Херсон был деоккупирован Вооруженными силами Украины.
  • В СИЗО Херсона украинские военные нашли дела 457 осужденных, которые отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском следственном изоляторе. После побега россиян все осужденные сбежали на свободу. Украинские правоохранители вернули 166 из примерно 457 беглых заключенных в СИЗО.
  • Позже в Херсоне задержали бывшего работника ГУ "Северная исправительная колония №90", ​​который выпустил заключенных во время оккупации города россиянами.
  • В Херсоне обнаружили пыточную, где российские оккупанты допрашивали и пытали проукраински настроенных херсонцев. 

Темы: ХерсонколлаборационизмгосизменаГБР
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