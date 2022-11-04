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Ердоган погодився з Путіним, що зерно для бідних країн Африки має бути безоплатним

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 12:04

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що погодився зі своїм російським колегою Владіміром Путіним про те, що зерно, відправлене в рамках Чорноморської зернової ініціативи, має безкоштовно надходити до бідних африканських країн.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu, він заявив у виступі на виставці MUSIAD EXPO у Стамбулі.

Ердоган наголосив, що під час телефонної розмови президент Путін запропонував безоплатно спрямувати зерно до країн, які цього потребують, - Джибуті, Сомалі та Судану. "Ми дійшли спільної згоди в цьому питанні", - сказав Ердоган.

За словами Ердогана, буде докладено зусиль для того, щоб агропродукція "зерновим коридором" насамперед надходила до країн Африки, які цього потребують.

Як відомо, 2 листопада Росія передумала і повернулась до "зернової угоди".

В міноборони окупантів заявили, що Росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.

Пізніше президент РФ Владімір Путін заявив, що Москва може вийти із Чорноморської зернової ініціативи в разі, якщо Україна порушить надані нею гарантії не використовувати "зерновий коридор" для атак на Чорноморський флот РФ.

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У МЗС України спростували заяву Путіна про те, нібито Україна взяла якісь нові зобов'язання щодо виконання "зернової угоди". 

Детальніше про домовленості Путіна і Ердогана і те, як Росія повернулась до "зернової угоди читайте у статті Приниження Путіна та перемога Ердогана: чому Росія повернулася до "зернової угоди"

Дивіться розбір домовленості у блозі ЄП: Хто змусив РФ повернутися у "зернову угоду"? Що пообіцяли Путіну?

Теми: ЕрдоганПутінзерно
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