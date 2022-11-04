Ердоган погодився з Путіним, що зерно для бідних країн Африки має бути безоплатним

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що погодився зі своїм російським колегою Владіміром Путіним про те, що зерно, відправлене в рамках Чорноморської зернової ініціативи, має безкоштовно надходити до бідних африканських країн.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu, він заявив у виступі на виставці MUSIAD EXPO у Стамбулі.

Ердоган наголосив, що під час телефонної розмови президент Путін запропонував безоплатно спрямувати зерно до країн, які цього потребують, - Джибуті, Сомалі та Судану. "Ми дійшли спільної згоди в цьому питанні", - сказав Ердоган.

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За словами Ердогана, буде докладено зусиль для того, щоб агропродукція "зерновим коридором" насамперед надходила до країн Африки, які цього потребують.

Як відомо, 2 листопада Росія передумала і повернулась до "зернової угоди".

В міноборони окупантів заявили, що Росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.

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Пізніше президент РФ Владімір Путін заявив, що Москва може вийти із Чорноморської зернової ініціативи в разі, якщо Україна порушить надані нею гарантії не використовувати "зерновий коридор" для атак на Чорноморський флот РФ.

У МЗС України спростували заяву Путіна про те, нібито Україна взяла якісь нові зобов'язання щодо виконання "зернової угоди".

Детальніше про домовленості Путіна і Ердогана і те, як Росія повернулась до "зернової угоди читайте у статті Приниження Путіна та перемога Ердогана: чому Росія повернулася до "зернової угоди"

Дивіться розбір домовленості у блозі ЄП: Хто змусив РФ повернутися у "зернову угоду"? Що пообіцяли Путіну?