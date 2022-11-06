Британська розвідка: Кремль, схоже, планує перекладати провину за свої невдачі на військових

Останні тенденції з відставками у військовому керівництві Росії можуть свідчити, що Кремль збирається перекладати провину за свої невдачі та прорахунки у війні проти України на генералів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 6 листопада.

У ньому нагадують, що 3 листопада замість звільненого генерал-полковника Александра Лапіна командувачем Центрального військового округу, схоже, призначили генерал-майора Александра Лінькова - і, якщо це підтвердиться, є черговим прикладом заміни російських командувачів через невдачі на фронті. Розвідка нагадує, що перед тим Лапіна публічно критикували лідер Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин.

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"Ці відставки свідчать про тенденцію звинувачувати вище командування російської армії у невдачах з досягненням цілей на полі бою. Частково це схоже на спробу зняти цю провину з вищого керівництва РФ в очах внутрішньої аудиторії", - зазначає британська розвідка.

В попередньому огляді розповідали, що Росії доводиться проводити навчання частини військових у Білорусі через нестачу інструкторів та обладнання.