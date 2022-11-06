Британская разведка: Кремль, похоже, планирует перекладывать вину за свои неудачи на военных

Последние тенденции с отставками в военном руководстве России могут свидетельствовать, что Кремль собирается перекладывать вину за свои неудачи и просчеты в войне против Украины на генералов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 6 ноября.

В нем напоминают, что 3 ноября вместо уволенного генерал-полковника Александра Лапина командующим Центрального военного округа, похоже, назначили генерал-майора Александра Линькова - и, если это подтвердится, это очередной пример замены российских командующих из-за неудач на фронте. Разведка напоминает, что перед тем Лапина публично критиковали лидер Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

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"Эти отставки свидетельствуют о тенденции обвинять высшее командование российской армии в неудачах с достижением целей на поле боя. Частично это похоже на попытку снять эту вину с высшего руководства РФ в глазах внутренней аудитории", - отмечает британская разведка.

В предыдущем обзоре рассказывали, что России приходится проводить обучение части военных в Беларуси из-за нехватки инструкторов и оборудования.