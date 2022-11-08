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Втрати ворога перевалили за 77 тисяч мертвих окупантів

Альона Мазуренко Вівторок, 8 листопада 2022, 09:05
Втрати ворога перевалили за 77 тисяч мертвих окупантів
фото: Генштаб

Збройні сили ліквідували ще 710 російських окупантів за добу, загалом втрати окупантів наразі складають 77170 мертвих загарбників.

ДжерелоГенштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали

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  • особового складу ‒ близько 77 170 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2786 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од,
  • артилерійських систем – 1791 (+9) од,
  • РСЗВ – 391 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 203 (+1) од,
  • літаків – 278 (+1) од,
  • гелікоптерів – 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 159 (+2).

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теми: Збройні силиокупаціявійнаГенштаб
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