Втрати ворога перевалили за 77 тисяч мертвих окупантів
Вівторок, 8 листопада 2022, 10:05
Збройні сили ліквідували ще 710 російських окупантів за добу, загалом втрати окупантів наразі складають 77170 мертвих загарбників.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 77 170 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2786 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од,
- артилерійських систем – 1791 (+9) од,
- РСЗВ – 391 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 203 (+1) од,
- літаків – 278 (+1) од,
- гелікоптерів – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 159 (+2).
Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
ВІДЕО ДНЯ