Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ підірвали склад із пальним окупантів у селі Діброва, що на Луганщині.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "У результаті артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів.

Ворожі запаси палива було знищено у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області – між Торським і Кремінною".