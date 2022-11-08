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ЗСУ підірвали склад пального окупантів на Луганщині – Гайдай

Альона Мазуренко Вівторок, 8 листопада 2022, 13:17
ЗСУ підірвали склад пального окупантів на Луганщині – Гайдай
скриншот

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ підірвали склад із пальним окупантів у селі Діброва, що на Луганщині.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "У результаті артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів.

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Ворожі запаси палива було знищено у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області – між Торським і Кремінною".

Теми: Луганська областьЗбройні силиокупаціявійна
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