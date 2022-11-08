ЗСУ підірвали склад пального окупантів на Луганщині – Гайдай
Вівторок, 8 листопада 2022, 13:17
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ підірвали склад із пальним окупантів у селі Діброва, що на Луганщині.
Джерело: Гайдай у Facebook
Дослівно: "У результаті артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів.
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Ворожі запаси палива було знищено у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області – між Торським і Кремінною".