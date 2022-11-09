Республіканець Пол, який гальмував багатомільярдну допомогу Україні, переобрався у Сенат

Сенатор-республіканець Ренд Пол, який гальмував виділення допомоги Україні, втретє здобув мандат до Сенату у Кентуккі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Консерватор із лібертаріанським ухилом і колишній кандидат у президенти переміг свого суперника з іншого кінця політичного спектру, прогресивного демократа Чарльза Букера. Виборці віддали за Пола 61,4% голосів, за Букера - 38,6%.

Пол відомий своїм просуванням стриманості у зовнішній політиці США. Цього року він загальмував виділення $40 млрд Україні.

У 2016 році покійний сенатор Джон Маккейн називав Пола "агентом Кремля" через його опозицію вступу Чорногорії до НАТО. Пізніше він виступав проти нових санкцій щодо Росії.

Пол був критиком розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського впливу на президентські вибори 2016 року в США.

Влітку 2018 року він їздив до Москви, звідки він привіз конфіденційний лист до Трампа. Ходили навіть чутки, що він начебто намагався стати посередником між Вашингтоном і Москвою в процесі врегулювання "українського питання".

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За попереднім результатом проміжних виборів у США республіканці лідирують в Палаті представників, в Сенаті республіканці та демократи ідуть нога-в-ногу.