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Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення біля кордону

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 14:39

Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй. "Укрзалізниця" здійснила перший пробний заїзд за цим напрямком.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України, пише "Європейська правда".

Очікується, що незабаром маршрут зафункціонує у повноцінному режимі.

"Відкриття залізничного пасажирського сполучення на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня. Маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3", - повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, чистий час у дорозі від Рахова до румунської Валя-Вішеулуй складає близько 40 хвилин, без урахування митних процедур. 

Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці.

"Укрзалізниця" планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валя-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Україна та Молдова відновили рух пасажирських потягів за маршрутом Київ-Кишинів після 24-річної перерви.

Теми: РумуніязалізницяУкраїна
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