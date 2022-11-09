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Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное сообщение возле границы

"Европейская правда"Среда, 9 ноября 2022, 14:39

Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное сообщение на участке Рахов - Дилове - Валя-Вишеулуй. "Укрзализныця" осуществила первый пробный заезд по этому направлению.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что вскоре маршрут заработает в полноценном режиме.

"Открытие железнодорожного пассажирского сообщения на границе между Украиной и Румынией ожидается уже в начале декабря.  По маршруту будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ДПКр-3", - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, чистое время в пути от Рахова до румынской Вали-Вишеулуй составляет около 40 минут, без учета таможенных процедур. 

Пограничный и таможенный контроль будет осуществляться на борту поезда при посадке.

"Укрзализныця" планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR. От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.

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Как сообщалось, Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев-Кишинев после 24-летнего перерыва.

Темы: Румынияжелезная дорогаУкраина
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