Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное сообщение возле границы

Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное сообщение на участке Рахов - Дилове - Валя-Вишеулуй. "Укрзализныця" осуществила первый пробный заезд по этому направлению.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что вскоре маршрут заработает в полноценном режиме.

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"Открытие железнодорожного пассажирского сообщения на границе между Украиной и Румынией ожидается уже в начале декабря. По маршруту будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ДПКр-3", - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, чистое время в пути от Рахова до румынской Вали-Вишеулуй составляет около 40 минут, без учета таможенных процедур.

Пограничный и таможенный контроль будет осуществляться на борту поезда при посадке.

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"Укрзализныця" планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR. От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.

Как сообщалось, Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев-Кишинев после 24-летнего перерыва.